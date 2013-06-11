全球经济：美国企业招聘前景乐观，全球范围则不确定--万宝盛华报告

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
美国劳工部周五表示，美国上个月新增就业岗位17.5万个。失业率则升高至7.6%。
该报告指出，美国经季节调整的聘用前景指数较前一季小升了1点至正12。该前景指数是衡量增加就业岗位的企业和减少就业岗位的企业之间的差值。万宝盛华的指数是一种方向性指标，而不是用来预测就业岗位的增幅。
万宝盛华表示，此为连续第二季在50州、华盛顿特区及波多黎各自治邦的雇主都表示有正向的聘雇计划。
Joerres表示，在美国建筑业，每四名雇主就有逾一名表示，他们将会从7月开始的当季增聘人手，这是全球经济衰退以来最好的展望。对房市来说，这是正面的迹象。
该报告并指出，在欧洲，聘雇活动陷入泥淖，雇主益发感到不确定性。
多数亚太地区聘雇前景疲弱，尤其是印度，对其聘雇前景的预期是自从万宝盛华在八年前把印度加进调查以来的最弱表现。(完) (编译 李春喜/戴素萍 审校 石冠兰/王冠中)
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