投行观点：2012年中国地方政府总债务估约12.1万亿元，尚不至令人担忧--花旗

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透香港6月11日 - 投行花旗指出，根据中国国家审计署公布的部份地区地方政府债务数字估算，2012年中国地方政府总债务约在12.1万亿(兆)元人民币，尚不至于令人担忧。
花旗在一份报告中表示，政府抽查的36个地方政府债务余额过去两年增长13%，假设其他地方政府债务增长速度相彷，去年全年地方政府总债务将为约12.1万亿元，接近该行估算的12.2-16.0万亿元的区间低档，或国内生产总额(GDP)的23-31%。
“这样的整体债务比例看起来并不算有威胁性(threatening)。＂花旗在报告中说。
中国国家审计署周一发布审计报告称，截至2012年底，抽查的36个地方政府本级政府性债务余额超过3.8万亿元人民币，地方政策性债务管理中存在偿债压力大、借新还旧率高、变相融资突出等问题。
2011年地方政府总债务为10.7万亿元，约为GDP的27%。
花旗在此前一份报告表示，预计2012整体政府债务余额为GDP的210-220%。在同一比较基础上，此水平远低于10个主要经济体。该行并表示，中国政府债务仍受控制，但非金融企业的债务比率相当高，为主要风险所在。
花旗表示，2012年中国非金融企业债务可能达到GDP的151%，为主要经济体中最高，并可能在2013年时超过160%。即便扣除原铁道部以及地方政府融资平台，仍高达GDP的114-121%。未来利率自由化以及中国经济成长放缓，将影响这些高债务杠杆企业的获利能力，并可能带来不良放款上升及违约的风险。
根据花旗资料，加总政府、金融机构、非金融企业融资以及家计四大项，日本与英国的债务余额分别为GDP的506%、501%最高，其次是西班牙的378%。(完) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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