版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 14:02 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：亚洲新兴货币走势脆弱

0552GMT

* 欧元/澳元涨0.76%至1.41110，英镑/澳元升0.58%至1.6545，欧元/美元涨0.08%至1.32690

* 美元/日圆在日本央行公布政策决定后盘整，从日低反弹

* 亚洲新兴货币、股市持续下滑，其中美元/菲律宾披索和美元/印度卢比领涨

* 即将出炉的数据包括：英国工业生产、美国4月趸售(批发)销售。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐