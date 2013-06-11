表格：英国4月工业生产同比下滑0.6%，为2011年6月来最小按年降幅

标题新闻：美国总统特朗普称计划对多德-弗兰克法案进行“非常重大简化”，让银行贷款变得更易
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦6月11日 - 英国国家统计局周二公布：
* 4月制造业产出较前月下滑0.2%(预估为下滑0.3%)，较上年同期下滑0.5%
* 4月工业生产较前月增长0.1%(预估为持平)；较上年同期下滑0.6%，为2011年6月来最小按年降幅
以下为详细数据，括号内为前值：
制造业产出 4月 3月 (3月前值) 预估
较上月(%) -0.2 1.1 (1.1) -0.3
较上年同期(%) -0.5 -1.4 (-1.4) -0.4
三个月变动(%) 0.5 -0.3 (-0.3)
工业生产
较上月(%) 0.1 0.7 (0.7) 持平
较上年同期(%) -0.6* -1.4 (-1.4) -0.7
三个月变动(%) 0.8 0.2 (0.2)
* 工业生产按年跌幅为2011年6月以来最小。(完) (编译 王翔琼; 审校 石冠兰)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(更正：特斯拉市值为527“亿”美元) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选