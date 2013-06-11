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货币新闻 | 2013年 6月 11日 星期二 16:39 BJT

表格：英国4月工业生产同比下滑0.6%，为2011年6月来最小按年降幅

路透伦敦6月11日 - 英国国家统计局周二公布：

* 4月制造业产出较前月下滑0.2%(预估为下滑0.3%)，较上年同期下滑0.5%

* 4月工业生产较前月增长0.1%(预估为持平)；较上年同期下滑0.6%，为2011年6月来最小按年降幅

以下为详细数据，括号内为前值：

制造业产出 4月 3月 (3月前值) 预估

较上月(%) -0.2 1.1 (1.1) -0.3

较上年同期(%) -0.5 -1.4 (-1.4) -0.4

三个月变动(%) 0.5 -0.3 (-0.3)

工业生产

较上月(%) 0.1 0.7 (0.7) 持平

较上年同期(%) -0.6* -1.4 (-1.4) -0.7

三个月变动(%) 0.8 0.2 (0.2)

* 工业生产按年跌幅为2011年6月以来最小。(完) (编译 王翔琼; 审校 石冠兰)

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