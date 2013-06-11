重发-****主要国家经济指标预测--6月12日****

(重发以调整表格) 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 6月11日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本企业物价指数(较前月) 5月 +0.2% +0.3% (较上年同期) +0.6% 持平 2350 日本机械订单(较前月) 4月 -8.5% +14.2% (较上年同期) -4.8% +2.4% 6月12日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者信心指数 6月 -- -7.0% 0300 韩国L货供额(较上年同期) 4月 -- +7.1% 0530 法国非农就业人口 第一季 -- -0.1% 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月终值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.5% +1.5% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.7% +1.7% 0645 法国经常帐(亿欧元) 4月 -- 赤字29 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 +0.2% -0.1% (较上年同期) +0.9% +0.8% 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.2% +1.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +1.3% +1.3% 0830 英国请领失业金人数(万人) 5月 减少0.5 减少0.73 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业 4月 7.8% 7.8% 率 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年 截至4月的三个 +0.3% +0.4% 同期) 月 英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上 +0.7% +0.8% 年同期) 0900 欧元区工业生产(较前月) 4月 -0.2% +1.0% (较上年同期) -1.2% -1.7% 1100 美国抵押贷款指数 6月7日当周 -- 638.7 美国再融资指数 -- 3,163.5 1800 美国联邦预算(亿美元) 5月 赤字1,100 盈余1,129 2100 新西兰央行利率决定 -- 2.50% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超11,725 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,911 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 6月11日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 5月 负4 -- 企业信心指数 负1 -- 0130 澳洲自用房屋融资(较前月) 4月 +0.8% +2.0% 投资性房屋融资 +1.1% -- 0830 英国工业生产(较前月) 4月 +0.1% 持平 (较上年同期) -0.6% -0.7% 制造业产出(较前月) -0.2% -0.3% (较上年同期) -0.5% -0.4% 1130 美国NFIB小型企业信心指数 5月 94.4 -- 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月8日当周 -2.7% -- 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月8日当周 +2.8% -- 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 4月 +0.2% +0.2% 美国趸售销售(较前月) +0.5% -0.1% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 5月 -5.9% -- 进口物价(较上年同期) -9.6% -- 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 5月 +0.5% +0.4% (较上年同期) +5.4% +4.6% 2300 韩国失业率 5月 3.2% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 李春喜/蔡美珍 审校 李爽)