版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 07:21 BJT

重发-****主要国家经济指标预测--6月12日****

(重发以调整表格)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
  
 6月11日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段           预估值         前值
 2350     日本企业物价指数(较前月)                         5月            +0.2%        +0.3%
                       (较上年同期)                                       +0.6%          持平 
 2350     日本机械订单(较前月)                             4月            -8.5%       +14.2%
                    (较上年同期)                                          -4.8%        +2.4%
    
 6月12日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段           预估值         前值
 0030     澳洲消费者信心指数                               6月               --        -7.0%
 0300     韩国L货供额(较上年同期)                          4月               --        +7.1%
 0530     法国非农就业人口                               第一季              --        -0.1%
 0600     德国消费者物价指数(CPI)(较前月)               5月终值           +0.4%        +0.4%
                              (较上年同期)                                +1.5%        +1.5%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                             +0.3%        +0.3%
                              (较上年同期)                                +1.7%        +1.7% 
 0645     法国经常帐(亿欧元)                               4月               --        赤字29
 0645     法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)          5月终值           +0.2%        -0.1%
                             (较上年同期)                                 +0.9%        +0.8%
 0800     意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)             5月终值           +0.1%        +0.1% 
                            (较上年同期)                                  +1.2%        +1.2% 
              消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                             持平          持平
                            (较上年同期)                                  +1.3%        +1.3% 
 0830     英国请领失业金人数(万人)                         5月           减少0.5     减少0.73
          英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业            4月             7.8%         7.8% 
          率                                                                       
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年   截至4月的三个           +0.3%        +0.4%
          同期)                                   月                               
          英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上                           +0.7%        +0.8%
          年同期)                                                                  
 0900     欧元区工业生产(较前月)                           4月            -0.2%        +1.0%
                      (较上年同期)                                        -1.2%        -1.7%
 1100     美国抵押贷款指数                            6月7日当周            --         638.7
                                                                                   
          美国再融资指数                                                    --       3,163.5
 1800     美国联邦预算(亿美元)                             5月         赤字1,100    盈余1,129
                                                                                   
 2100     新西兰央行利率决定                                                --         2.50%
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                        前周              --     卖超11,725
          外资投资日本股票(亿日圆)                                          --      卖超1,911
  
    
  附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 

  
 6月11日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段             现值       预估值
 0130     澳洲国民银行(NAB)企业状况指数                    5月              负4          --   
                         企业信心指数                                       负1          --   
 0130     澳洲自用房屋融资(较前月)                         4月            +0.8%        +2.0%
             投资性房屋融资                                               +1.1%           --
 0830     英国工业生产(较前月)                             4月            +0.1%          持平
                    (较上年同期)                                          -0.6%        -0.7% 
             制造业产出(较前月)                                           -0.2%        -0.3% 
                     (较上年同期)                                         -0.5%        -0.4%
 1130     美国NFIB小型企业信心指数                         5月             94.4           --
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            6月8日当周           -2.7%           --
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          6月8日当周           +2.8%           --
 1400     美国趸售(批发)库存(较前月)                       4月            +0.2%        +0.2%
          美国趸售销售(较前月)                                            +0.5%        -0.1%
 2100     韩国出口物价(较上年同期)                         5月            -5.9%           --
             进口物价(较上年同期)                                         -9.6%           --
 2245     新西兰电子卡零售销售(较前月)                     5月            +0.5%        +0.4%
                          (较上年同期)                                    +5.4%        +4.6%
 2300     韩国失业率                                       5月             3.2%           --
   
    (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (编译 李春喜/蔡美珍 审校 李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐