重发-****主要国家经济指标预测--6月12日****

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
(重发以调整表格) 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 6月11日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本企业物价指数(较前月) 5月 +0.2% +0.3% (较上年同期) +0.6% 持平 2350 日本机械订单(较前月) 4月 -8.5% +14.2% (较上年同期) -4.8% +2.4% 6月12日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者信心指数 6月 -- -7.0% 0300 韩国L货供额(较上年同期) 4月 -- +7.1% 0530 法国非农就业人口 第一季 -- -0.1% 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月终值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.5% +1.5% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.7% +1.7% 0645 法国经常帐(亿欧元) 4月 -- 赤字29 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 +0.2% -0.1% (较上年同期) +0.9% +0.8% 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.2% +1.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +1.3% +1.3% 0830 英国请领失业金人数(万人) 5月 减少0.5 减少0.73 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业 4月 7.8% 7.8% 率 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年 截至4月的三个 +0.3% +0.4% 同期) 月 英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上 +0.7% +0.8% 年同期) 0900 欧元区工业生产(较前月) 4月 -0.2% +1.0% (较上年同期) -1.2% -1.7% 1100 美国抵押贷款指数 6月7日当周 -- 638.7 美国再融资指数 -- 3,163.5 1800 美国联邦预算(亿美元) 5月 赤字1,100 盈余1,129 2100 新西兰央行利率决定 -- 2.50% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超11,725 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,911 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 6月11日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 5月 负4 -- 企业信心指数 负1 -- 0130 澳洲自用房屋融资(较前月) 4月 +0.8% +2.0% 投资性房屋融资 +1.1% -- 0830 英国工业生产(较前月) 4月 +0.1% 持平 (较上年同期) -0.6% -0.7% 制造业产出(较前月) -0.2% -0.3% (较上年同期) -0.5% -0.4% 1130 美国NFIB小型企业信心指数 5月 94.4 -- 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月8日当周 -2.7% -- 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月8日当周 +2.8% -- 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 4月 +0.2% +0.2% 美国趸售销售(较前月) +0.5% -0.1% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 5月 -5.9% -- 进口物价(较上年同期) -9.6% -- 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 5月 +0.5% +0.4% (较上年同期) +5.4% +4.6% 2300 韩国失业率 5月 3.2% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 李春喜/蔡美珍 审校 李爽)
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