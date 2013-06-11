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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 14:37 BJT

澳洲股市：收高，追随海外市场强劲涨势

路透悉尼6月11日 - 澳洲股市周二收涨0.4%，追随上个交易日海外市场的强劲涨势。澳洲股市昨日因假期休市。

投资者受到上周五美国非农就业数据的鼓舞，同时日股日经指数周一录得2011年3月来最大单日涨幅，亦支撑人气。

银行和防御类股领涨。据最新数据，澳股指标S&P/ASX 200指数 涨19.4点，报4,757.1点。股指进一步远离上周触及的四个半月低点。(完)

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