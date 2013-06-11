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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 14:50 BJT

全球金市：金价小幅下滑，此前标普上调美国主权评等展望

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1382.56 -3.84 -0.28 -17.44

现货银 21.89 -0.02 -0.09 -27.71

现货铂金 1500.25 -2.25 -0.15 -2.26

现货钯金 761.72 -6.28 -0.82 10.08

COMEX期金 1382.00 -4.00 -0.29 -17.53 9569

COMEX期银 -- -- -- --

汇率

欧元/美元 1.3266

美元/日圆 98.27

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 张若琪 审校 王兴亚)

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