全球金市：金价小幅下滑，此前标普上调美国主权评等展望

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1382.56 -3.84 -0.28 -17.44
现货银 21.89 -0.02 -0.09 -27.71
现货铂金 1500.25 -2.25 -0.15 -2.26
现货钯金 761.72 -6.28 -0.82 10.08
COMEX期金 1382.00 -4.00 -0.29 -17.53 9569
COMEX期银 -- -- -- --
汇率
欧元/美元 1.3266
美元/日圆 98.27
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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(编译 张若琪 审校 王兴亚)
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