澳新汇市：澳新货币受欧元和日圆买盘打压，澳元/美元跌向近三年低位

一欧系银行驻新加坡的交易员表示，过去一周投资经理有很大的改变，从作空欧元转为轧平仓位。

“看看欧元原来的价位，在2009年的高位是约2.10澳元，因此还有很大的空间，”该名交易员称。

他认为在1.4300区域附近存在一些阻力，且有信心欧元在几个月后可能攀抵1.50澳元。

澳元兑日圆亦承压，在日本央行按兵不动令投资人大失所望后，日圆全面走升。

澳元兑日圆 下跌1%至92.53日圆，接近上周创下的2013年低位90.51日圆。澳元自4月以来已下挫了13日圆。

澳元兑美元的下道重要支撑位在0.9140美元，此为2008-2011年升势的38.2%回档位。

新西兰元兑美元 从盘初的0.7908美元跌至0.7887。

新西兰元兑日圆 和欧元 下跌，使得新西兰元贸易加权指数接近周一触及的年内低点73.24。(完)

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