澳新汇市：澳新货币受欧元和日圆买盘打压，澳元/美元跌向近三年低位

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
一欧系银行驻新加坡的交易员表示，过去一周投资经理有很大的改变，从作空欧元转为轧平仓位。
“看看欧元原来的价位，在2009年的高位是约2.10澳元，因此还有很大的空间，”该名交易员称。
他认为在1.4300区域附近存在一些阻力，且有信心欧元在几个月后可能攀抵1.50澳元。
澳元兑日圆亦承压，在日本央行按兵不动令投资人大失所望后，日圆全面走升。
澳元兑日圆 下跌1%至92.53日圆，接近上周创下的2013年低位90.51日圆。澳元自4月以来已下挫了13日圆。
澳元兑美元的下道重要支撑位在0.9140美元，此为2008-2011年升势的38.2%回档位。
新西兰元兑美元 从盘初的0.7908美元跌至0.7887。
新西兰元兑日圆 和欧元 下跌，使得新西兰元贸易加权指数接近周一触及的年内低点73.24。(完)
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