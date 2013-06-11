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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 14:58 BJT

东京汇市：日圆兑美元及欧元上涨，日本央行稍早宣布维持政策不变

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3270    1.3256     +0.11     +0.58    1.3194
 美元/日圆                      98.39     98.76     -0.37    +13.43     86.74
 欧元/日圆                     130.58    130.92     -0.26    +14.08    114.46
 美元/瑞郎                     0.9330    0.9329     +0.01     +1.91    0.9155
 英镑/美元                     1.5578    1.5571     +0.04     -4.14    1.6251
 美元/加元                     1.0188    1.0191     -0.03     +2.69    0.9921
 澳元/美元                     0.9409    0.9462     -0.56     -9.47    1.0393
 新西兰元/美                   0.7874    0.7900     -0.33     -4.94    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     92.600    93.450     -0.91     +2.74    90.130
 新西兰元/日                   77.500    78.020     -0.67    -44.97   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     153.29    153.78     -0.32     +8.86    140.82
 澳元/新西兰                   1.1946    1.1968     -0.18     -4.74    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
          
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 (编译 侯向明; 审校 王洋)

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