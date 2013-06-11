东京汇市：日圆兑美元及欧元上涨，日本央行稍早宣布维持政策不变

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3270 1.3256 +0.11 +0.58 1.3194 美元/日圆 98.39 98.76 -0.37 +13.43 86.74 欧元/日圆 130.58 130.92 -0.26 +14.08 114.46 美元/瑞郎 0.9330 0.9329 +0.01 +1.91 0.9155 英镑/美元 1.5578 1.5571 +0.04 -4.14 1.6251 美元/加元 1.0188 1.0191 -0.03 +2.69 0.9921 澳元/美元 0.9409 0.9462 -0.56 -9.47 1.0393 新西兰元/美 0.7874 0.7900 -0.33 -4.94 0.8283 元 澳元/日圆 92.600 93.450 -0.91 +2.74 90.130 新西兰元/日 77.500 78.020 -0.67 -44.97 140.820 圆 英镑/日圆 153.29 153.78 -0.32 +8.86 140.82 澳元/新西兰 1.1946 1.1968 -0.18 -4.74 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 侯向明; 审校 王洋)
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)