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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 15:04 BJT

表格：外资及陆资在台股卖超42.72亿台币，再转为卖超

路透台北6月11日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超42.72亿台币。这是上日甫结束连续七个交易日卖超显现小幅买超后，再度转为卖超。此前连七日累计卖超达465.85亿；上日为买超5.94亿台币。

三大法人今日合计卖超44.89亿台币，上交易日修正后为买超8.80亿。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

6/11 -42.72 +0.95 -3.12 -44.89

6/10 +5.94 +5.76r -2.90r +8.80r

6/7 -52.75r -17.67 -5.34r -75.75r

6/6 -102.47r -13.32r -14.24r -130.03r

6/5 -42.73 -2.36r -11.31r -56.40r

6/4 -22.01 -13.75 -9.23r -44.99r

6/3 -66.63 -0.17 -5.53r -72.33r

本月累计 -323.36 -40.56 -51.67 -415.60

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r

4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r

3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 詹静宜; 审校 屈桂娟)

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