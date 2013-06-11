表格：外资及陆资在台股卖超42.72亿台币，再转为卖超

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透台北6月11日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超42.72亿台币。这是上日甫结束连续七个交易日卖超显现小幅买超后，再度转为卖超。此前连七日累计卖超达465.85亿；上日为买超5.94亿台币。
三大法人今日合计卖超44.89亿台币，上交易日修正后为买超8.80亿。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
6/11 -42.72 +0.95 -3.12 -44.89
6/10 +5.94 +5.76r -2.90r +8.80r
6/7 -52.75r -17.67 -5.34r -75.75r
6/6 -102.47r -13.32r -14.24r -130.03r
6/5 -42.73 -2.36r -11.31r -56.40r
6/4 -22.01 -13.75 -9.23r -44.99r
6/3 -66.63 -0.17 -5.53r -72.33r
本月累计 -323.36 -40.56 -51.67 -415.60
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 詹静宜; 审校 屈桂娟)
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