《香港已公布新股发行上市日程表》--6月11日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透香港6月11日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2013年以来已在香港交易所上市公司一 览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ----------------------------------------------------------------------------------------- 6/6-11 合和香港房地产<0288.HK 3.4 52.02-60.52 15.3-17.8 6/19 中银国际和瑞信 > 5/31-6/5 和谐汽车 2.75126 16.7* 6.08* 6/13 高盛和中金香港 5/31-6/5 五洲国际 11.4074 13.9* 1.22* 6/13 交银国际和麦格理 5/20-23 万都中国 2.434 16.55-20.9 6.8-8.6 押后 德银 2013年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 ------------------------------------------------------------------------------------- 5/30 朗廷酒店投资 5 42.6 跌%9.2 汇丰、德银、花旗 5/23 中石化炼化工程<2386.HK 10.5 139.4 跌0.38% 中信证券、摩根大通和 > 瑞银 5/22 银河证券 5.3 83 升6% 中国银河国际、高盛、 摩根大通 3/19 永利地产 不适用 不适用 跌11.3%^ 创越融资 3/13 新晨动力 2.23 7 跌2.7% 美银美林 3/12 霭华押业 0.98 0.98 升33.7% 信达国际 3/6 百勤油服 3.28 8.2 升26.8% 建银国际 2/5 时计宝 1.35 8.1 升2.2% 星展和联昌国际 2/5 荣阳实业 4.13 12.39 跌13.1% 汇丰和摩根大通 1/31 中铝矿业 1.75 30.9 跌6.3% 摩根士丹利、法国巴黎 资本、中金和渣打 1/23 滉达富控股 1.5 0.9 升10.7% 联昌证券 1/16 金轮天地 1.68 7.56 升21.4% 法国巴黎资本 1/15 迅捷环球 0.82 1.23 升39% 信达国际 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪；审校 屈桂娟)
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)