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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 15:04 BJT

《汇市简讯》日央行维持政策不变，美元/日圆选择权gamma受创

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* 日本央行宣布维持政策不变后，美元/日圆选择权gamma受创

* 欧元/美元选择权曲线压力沉重，但跌势有限

* 澳元/美元选择权波动率守住近期触及的12个月高位。(完)

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