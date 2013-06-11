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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 15:19 BJT

日本债市：公债价格下跌，此前日本央行未推出额外举措

当日涨跌    上日
                                   最新报价   (基点)    收市价
                                                           
 两年期公债                          0.130%      +0.5    0.125%
 五年期公债                          0.305%      +2.5    0.280%
 10年期公债                          0.870%      +3.5    0.835%
 20年期公债                          1.680%      +3.0    1.650%
 30年期公债                          1.805%      +1.5    1.790%
 10年期公债期   <0#JGB:>             142.57     -0.37    142.94
 货                                                    
                                                               
 注1：公债期货涨跌为点数。                             
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成                               
 交。                                                  
 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     
    

 (编译 张若琪 审校 张明钧)

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