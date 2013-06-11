台湾央行：共发行711亿台币存单，存单余额减2亿

路透台北6月11日 - 台湾央行周二公布，今日共发行711亿台币存单，若相较存单到期金额713亿，存单发行余额减2亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 642

91天期 0.93 43

182天期 1.05 26

央行上日共发行2,990.2亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,626.85亿台币。