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货币新闻 | 2013年 6月 11日 星期二 16:44 BJT

台湾央行：共发行711亿台币存单，存单余额减2亿

路透台北6月11日 - 台湾央行周二公布，今日共发行711亿台币存单，若相较存单到期金额713亿，存单发行余额减2亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 642

91天期 0.93 43

182天期 1.05 26

央行上日共发行2,990.2亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,626.85亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为116亿台币；累计超额准备为负77亿台币，加计前期1%的超额准备为1,062亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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