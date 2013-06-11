台湾央行：共发行711亿台币存单，存单余额减2亿

标题新闻：美国总统特朗普称计划对多德-弗兰克法案进行“非常重大简化”，让银行贷款变得更易
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北6月11日 - 台湾央行周二公布，今日共发行711亿台币存单，若相较存单到期金额713亿，存单发行余额减2亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 642
91天期 0.93 43
182天期 1.05 26
央行上日共发行2,990.2亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,626.85亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为116亿台币；累计超额准备为负77亿台币，加计前期1%的超额准备为1,062亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(更正：特斯拉市值为527“亿”美元) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选