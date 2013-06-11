版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 11日 星期二 15:23 BJT

欧洲汇市：澳元兑美元跌至近三年低位，受中国经济疑虑及高盛汇价预估打压

路透伦敦6月11日 - 澳元兑美元周二跌至近三年低位，因对中国经济放缓的疑虑日增，且此前高盛调降澳元汇率预估。中国是澳洲最大出口市场。

交易商表示，欧洲时段盘初有瑞士投资者出脱澳元，将澳元拉至低位。

澳元/美元 下跌1%至0.9356，为2010年9月以来最低水准。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 李春喜)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐