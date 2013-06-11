欧洲汇市：澳元兑美元跌至近三年低位，受中国经济疑虑及高盛汇价预估打压

标题新闻：美国总统特朗普称计划对多德-弗兰克法案进行“非常重大简化”，让银行贷款变得更易
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路透伦敦6月11日 - 澳元兑美元周二跌至近三年低位，因对中国经济放缓的疑虑日增，且此前高盛调降澳元汇率预估。中国是澳洲最大出口市场。
交易商表示，欧洲时段盘初有瑞士投资者出脱澳元，将澳元拉至低位。
澳元/美元 下跌1%至0.9356，为2010年9月以来最低水准。(完)
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