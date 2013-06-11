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货币新闻 | 2013年 6月 11日 星期二 16:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--6月11日

路透伦敦6月11日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨):

  品种        最新库存          变动
   铜          609,250          +250
   锡           14,505           +70
   铅          202,550        -4,800
   锌        1,100,450        -5,875
   铝        5,198,425        -7,600
   镍          182,814          +378
 铝合金         69,060          持平
 NASAAC        115,380          -460
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品   库存数  库存分布  品   库存数  库存分布
 种   据                种   据      
 铜   <MCU-S  <0#MCUST   铅  <MPB-S  <0#MPBST
      TOCKS>  X-LOC-GR       TOCKS>  X-LOC-GR
              D>                           D>
 铝   <MAL-S  <0#MALST   锡  <MSN-S  <0#MSNST
      TOCKS>  X-LOC-GR       TOCKS>  X-LOC-GR
              D>                           D>
 锌   <MZN-S  <0#MZNST   铝  <MAA-S  <0#MAAST
      TOCKS>  X-LOC-GR   合  TOCKS>  X-LOC-GR
              D>         金                D>
 镍   <MNI-S  <0#MNIST  NAS  <MNA-S  <0#MNAST
      TOCKS>  X-LOC-GR   AA  TOCKS>  X-LOC-GR
              D>                           D>
                                             
                                     
 

 (编译 李婷仪 审校 沈以文)

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