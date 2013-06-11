表格：LME金属库存最新变化--6月11日

路透伦敦6月11日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为 吨): 品种 最新库存 变动 铜 609,250 +250 锡 14,505 +70 铅 202,550 -4,800 锌 1,100,450 -5,875 铝 5,198,425 -7,600 镍 182,814 +378 铝合金 69,060 持平 NASAAC 115,380 -460 *NASAAC为北美特种铝合金.(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数 库存分布 品 库存数 库存分布 种 据 种 据 铜 <MCU-S <0#MCUST 铅 <MPB-S <0#MPBST TOCKS> X-LOC-GR TOCKS> X-LOC-GR D> D> 铝 <MAL-S <0#MALST 锡 <MSN-S <0#MSNST TOCKS> X-LOC-GR TOCKS> X-LOC-GR D> D> 锌 <MZN-S <0#MZNST 铝 <MAA-S <0#MAAST TOCKS> X-LOC-GR 合 TOCKS> X-LOC-GR D> 金 D> 镍 <MNI-S <0#MNIST NAS <MNA-S <0#MNAST TOCKS> X-LOC-GR AA TOCKS> X-LOC-GR D> D> (编译 李婷仪 审校 沈以文)