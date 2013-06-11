台湾债市：五年公债殖利率连两日收高，关注外资汇出的后续效应

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
* 五年期公债殖利率收盘小升 * 交易商买短券、空长券 * 关注外资汇出的后续效应 路透台北6月11日 - 台湾五年券102/2 殖利率周二小幅弹升，并站上近四 日的收盘高位。标普将美国信贷评等展望调高，令美债承压，台债同样受到压力，殖利率连 两日收高。 交易员认为，在下周美联储的货币政策会议结论前，多空双方再开出大部位压注的情况 恐怕不会出现，最多就是操作买入五年券、放空十年券的策略性操作，这将令五年券殖利率 上行受限，但十年券相对偏空。 “现在是短券拼命买，长券没人要"，一外商银行交易员表示。 五年期公债殖利率今日收在1.0026%，是6月5日以来高位，当日收在1.01%。10年期102/ 6增额发行公债殖利率则收在发行前交易的最高--1.3616%，已是连续第三日收升。 交易员并表示，美债殖利率上弹关键点位之上，恐怕殖利率还有向上测试高点的可能性 ，预估在美联储下周会议之前并不看多，这令台债难免受到冲击。惟台债也有美债难以企及 的多头优势，例如筹码集中，这将会使得台债的殖利率弹幅明显小于美债。 美联储货币政策制定者将在6月18-19日举行下次货币政策会议。 美国公债价格周一下滑，30年期公债收益率触及14个月高位，因此前标普将美国信贷评 等展望由负面上调至稳定，促使投资人抛售避险公债。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +0.65 1.0026 0.9985-1.0066 135.5 10 102/6R +1.26 1.3616 1.3524-1.3620* 41.5 除此之外，交易商表示，美国本周将连续标售三种年期公债，在新筹码释出之下，美债 行情偏空。 6月11日美国将标售两年期公债、12日标售10年期公债以及13日标售30年期公债。 也有交易员表示，日前台币走升时，五年期短券市场常可见外商银行进场买券，这也是 短券偏多的因素之一。不过，目前情势逆转，外资撤退台股，他们对短券的态度也值得留意 。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超42.72亿台币。这是上日甫结束 连续七个交易日卖超显现小幅买超后，再度转为卖超。此前连七日累计卖超达465.85亿 本地时间15:06，台币兑美元升值1.32角报29.934。周一台币收盘重贬1.95角，随韩元 走贬，此外央行也在尾盘入市干预，助贬台币。 明日金融市场因端午节休市一日，交易商估计下个交易日五年券102/2期区间0.98-1.02 %；10年期102/6期增额发行公债区间在1.33-1.37%。 本周余日国际重大经济事件包括：周四韩国央行货币政策会议、美国一周初请失业金人 数，周五美国工业生产指数、路透/密西根大学消费者信心指数。(完) 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.3505 5 102/2 1.0026 2 102/4 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 屈桂娟)
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)