台湾债市：五年公债殖利率连两日收高，关注外资汇出的后续效应

* 五年期公债殖利率收盘小升 * 交易商买短券、空长券 * 关注外资汇出的后续效应 路透台北6月11日 - 台湾五年券102/2 殖利率周二小幅弹升，并站上近四 日的收盘高位。标普将美国信贷评等展望调高，令美债承压，台债同样受到压力，殖利率连 两日收高。 交易员认为，在下周美联储的货币政策会议结论前，多空双方再开出大部位压注的情况 恐怕不会出现，最多就是操作买入五年券、放空十年券的策略性操作，这将令五年券殖利率 上行受限，但十年券相对偏空。 “现在是短券拼命买，长券没人要"，一外商银行交易员表示。 五年期公债殖利率今日收在1.0026%，是6月5日以来高位，当日收在1.01%。10年期102/ 6增额发行公债殖利率则收在发行前交易的最高--1.3616%，已是连续第三日收升。 交易员并表示，美债殖利率上弹关键点位之上，恐怕殖利率还有向上测试高点的可能性 ，预估在美联储下周会议之前并不看多，这令台债难免受到冲击。惟台债也有美债难以企及 的多头优势，例如筹码集中，这将会使得台债的殖利率弹幅明显小于美债。 美联储货币政策制定者将在6月18-19日举行下次货币政策会议。 美国公债价格周一下滑，30年期公债收益率触及14个月高位，因此前标普将美国信贷评 等展望由负面上调至稳定，促使投资人抛售避险公债。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +0.65 1.0026 0.9985-1.0066 135.5 10 102/6R +1.26 1.3616 1.3524-1.3620* 41.5 除此之外，交易商表示，美国本周将连续标售三种年期公债，在新筹码释出之下，美债 行情偏空。 6月11日美国将标售两年期公债、12日标售10年期公债以及13日标售30年期公债。 也有交易员表示，日前台币走升时，五年期短券市场常可见外商银行进场买券，这也是 短券偏多的因素之一。不过，目前情势逆转，外资撤退台股，他们对短券的态度也值得留意 。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超42.72亿台币。这是上日甫结束 连续七个交易日卖超显现小幅买超后，再度转为卖超。此前连七日累计卖超达465.85亿 本地时间15:06，台币兑美元升值1.32角报29.934。周一台币收盘重贬1.95角，随韩元 走贬，此外央行也在尾盘入市干预，助贬台币。 明日金融市场因端午节休市一日，交易商估计下个交易日五年券102/2期区间0.98-1.02 %；10年期102/6期增额发行公债区间在1.33-1.37%。 本周余日国际重大经济事件包括：周四韩国央行货币政策会议、美国一周初请失业金人 数，周五美国工业生产指数、路透/密西根大学消费者信心指数。(完) 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.3505 5 102/2 1.0026 2 102/4 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 屈桂娟)