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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 15:36 BJT

台湾债市：五年公债殖利率连两日收高，关注外资汇出的后续效应

* 五年期公债殖利率收盘小升
    * 交易商买短券、空长券
    * 关注外资汇出的后续效应

    路透台北6月11日 - 台湾五年券102/2 殖利率周二小幅弹升，并站上近四
日的收盘高位。标普将美国信贷评等展望调高，令美债承压，台债同样受到压力，殖利率连
两日收高。   
    
    交易员认为，在下周美联储的货币政策会议结论前，多空双方再开出大部位压注的情况
恐怕不会出现，最多就是操作买入五年券、放空十年券的策略性操作，这将令五年券殖利率
上行受限，但十年券相对偏空。
    
    “现在是短券拼命买，长券没人要"，一外商银行交易员表示。
    
    五年期公债殖利率今日收在1.0026%，是6月5日以来高位，当日收在1.01%。10年期102/
6增额发行公债殖利率则收在发行前交易的最高--1.3616%，已是连续第三日收升。
    
    交易员并表示，美债殖利率上弹关键点位之上，恐怕殖利率还有向上测试高点的可能性
，预估在美联储下周会议之前并不看多，这令台债难免受到冲击。惟台债也有美债难以企及
的多头优势，例如筹码集中，这将会使得台债的殖利率弹幅明显小于美债。
    
    美联储货币政策制定者将在6月18-19日举行下次货币政策会议。  
    
    美国公债价格周一下滑，30年期公债收益率触及14个月高位，因此前标普将美国信贷评
等展望由负面上调至稳定，促使投资人抛售避险公债。     
     
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币)
      5     102/2                     +0.65     1.0026   0.9985-1.0066     135.5
     10    102/6R                     +1.26     1.3616  1.3524-1.3620*      41.5
    除此之外，交易商表示，美国本周将连续标售三种年期公债，在新筹码释出之下，美债
行情偏空。
    
    6月11日美国将标售两年期公债、12日标售10年期公债以及13日标售30年期公债。
    
    也有交易员表示，日前台币走升时，五年期短券市场常可见外商银行进场买券，这也是
短券偏多的因素之一。不过，目前情势逆转，外资撤退台股，他们对短券的态度也值得留意
。
    
     台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超42.72亿台币。这是上日甫结束
连续七个交易日卖超显现小幅买超后，再度转为卖超。此前连七日累计卖超达465.85亿            
    
    本地时间15:06，台币兑美元升值1.32角报29.934。周一台币收盘重贬1.95角，随韩元
走贬，此外央行也在尾盘入市干预，助贬台币。
    
    明日金融市场因端午节休市一日，交易商估计下个交易日五年券102/2期区间0.98-1.02
%；10年期102/6期增额发行公债区间在1.33-1.37%。
    
    本周余日国际重大经济事件包括：周四韩国央行货币政策会议、美国一周初请失业金人
数，周五美国工业生产指数、路透/密西根大学消费者信心指数。(完)
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/3                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.3505
          5       102/2                       1.0026
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 高洁如; 审校 屈桂娟)

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