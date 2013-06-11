更新版-日本股市：日经指数收挫1.5%，日央行未提安定债市措施引发失望

房地产类股 表现最差，重挫4.1%。三井不动产 挫跌4.1%，三菱地所 大跌4.4%。

出口类股走软，佳能 下滑3.0%，小松制作所 下跌2.5%，Panasonic 下降1.6%。此前美元兑日圆 一度低见97.78日圆，最新报98.40。

东证股价指数 下跌1.0%至1,101.15点。

市场人士预计，由于整体经济状况良好，通胀显露，而且央行上修经济评估，因此股市的跌势应该是短暂的。

“日本央行这一次决定(不出台市场措施)，符合其自身评估，因此市场不可能维持跌势，”大和证券的分析师Takuya Takahashi称。