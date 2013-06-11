更新版-日本股市：日经指数收挫1.5%，日央行未提安定债市措施引发失望

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
房地产类股 表现最差，重挫4.1%。三井不动产 挫跌4.1%，三菱地所 大跌4.4%。
出口类股走软，佳能 下滑3.0%，小松制作所 下跌2.5%，Panasonic 下降1.6%。此前美元兑日圆 一度低见97.78日圆，最新报98.40。
东证股价指数 下跌1.0%至1,101.15点。
市场人士预计，由于整体经济状况良好，通胀显露，而且央行上修经济评估，因此股市的跌势应该是短暂的。
“日本央行这一次决定(不出台市场措施)，符合其自身评估，因此市场不可能维持跌势，”大和证券的分析师Takuya Takahashi称。
日经指数自从在5月23日触及五年半高点以来累计下跌近16%，但若自日本央行在4月4日宣布积极货币宽松政策算起，则为上涨7.7%，今年迄今累计上升28%。(完)
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
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