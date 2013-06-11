表格：外资在韩国股市卖超5,802亿韩元，连续三个交易日卖超

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透首尔6月11日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超5,802亿韩元，连续三个交易日卖超，期间累计卖超金额1.8399兆(万亿)韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
------------------------------------------
6月11日 -580.2 253.5 323.2
6月10日 -327.8 122.8 199.6
6月 7日 -931.9 347.9 561.7
6月 5日 29.4 -89.3 72.8
6月 4日 127.5 -86.9 -43.7
6月 3日 -9.7 -55.6 66.3
5月31日 187.4 18.2 -206.7
5月30日 393.1 -157.9 -223.5
5月29日 391.8 -66.5 -289.6
5月28日 -55.6 99.3 -40.0
5月27日 46.6 99.2 -139.9
5月24日 -87.7 6.1 82.3
5月23日 -6.7 -197.9 205.6
5月22日 130.2 114.7 -231.0
5月21日 66.8 -70.0 10.4
5月20日 94.2 -140.5 56.0
-------------------------------------------
本月以来 -1,692.7 492.4 1,179.9
-------------------------------------------
今年以来 -6,694.5 5,967.9 1,302.8
-------------------------------------------(完)
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)