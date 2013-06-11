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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 15:28 BJT

表格：外资在韩国股市卖超5,802亿韩元，连续三个交易日卖超

路透首尔6月11日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超5,802亿韩元，连续三个交易日卖超，期间累计卖超金额1.8399兆(万亿)韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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6月11日 -580.2 253.5 323.2

6月10日 -327.8 122.8 199.6

6月 7日 -931.9 347.9 561.7

6月 5日 29.4 -89.3 72.8

6月 4日 127.5 -86.9 -43.7

6月 3日 -9.7 -55.6 66.3

5月31日 187.4 18.2 -206.7

5月30日 393.1 -157.9 -223.5

5月29日 391.8 -66.5 -289.6

5月28日 -55.6 99.3 -40.0

5月27日 46.6 99.2 -139.9

5月24日 -87.7 6.1 82.3

5月23日 -6.7 -197.9 205.6

5月22日 130.2 114.7 -231.0

5月21日 66.8 -70.0 10.4

5月20日 94.2 -140.5 56.0

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本月以来 -1,692.7 492.4 1,179.9

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今年以来 -6,694.5 5,967.9 1,302.8

-------------------------------------------(完)

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