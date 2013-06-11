日本央行：总裁黑田东彦称，必要时将考虑安定债市措施

标题新闻：美国总统特朗普称计划对多德-弗兰克法案进行“非常重大简化”，让银行贷款变得更易
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路透东京6月11日 - 日本央行总裁黑田东彦周二指出：
* 认为短期内大幅增加对日本房地产信托的购买没有太多空间
* 将密切关注日本房地产信托市场，会在必要时灵活应对
* 对房地产信托年底持仓量的预估并不一定就代表着是购买上限
* 将继续努力抑制日本公债市场波动
* 不乐见日本公债市场波动性加剧
* 决定现在不采取新措施来抑制波动，因为债市已经企稳
* 谈论退出宽松政策为时尚早
* 股价下跌可能影响消费者信心，但趋势要比短期波动更为重要
* 市场可能会逐渐企稳，反映出经济的复苏
* 日本央行在引导政策时，是将市场波动作为一种趋势予以考虑
* 就业市场稳步改善可能对消费者信心产生积极影响
* 随着日本央行持续买入债券，长期利率面临的下行压力将加大
* 委员会讨论了延长货币市场操作固定利率的益处，但认为目前尚无必要
* 未来若有必要，将会考虑延长货币市场操作中的固定利率
* 日本央行大规模购买公债的行为将会降低风险溢价，并且随着时间推移操作将变得更有效
* 银行有强烈的动力来利用日本央行操作，以支持放贷
* 日本央行准备在市场操作方面更加灵活，以应对收益率上升
* 希望政府能快速行动，实施经济增长策略(完)
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(更正：特斯拉市值为527“亿”美元) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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