日本央行：总裁黑田东彦称，必要时将考虑安定债市措施

路透东京6月11日 - 日本央行总裁黑田东彦周二指出：

* 认为短期内大幅增加对日本房地产信托的购买没有太多空间

* 将密切关注日本房地产信托市场，会在必要时灵活应对

* 对房地产信托年底持仓量的预估并不一定就代表着是购买上限

* 将继续努力抑制日本公债市场波动

* 不乐见日本公债市场波动性加剧

* 决定现在不采取新措施来抑制波动，因为债市已经企稳

* 谈论退出宽松政策为时尚早

* 股价下跌可能影响消费者信心，但趋势要比短期波动更为重要

* 市场可能会逐渐企稳，反映出经济的复苏

* 日本央行在引导政策时，是将市场波动作为一种趋势予以考虑

* 就业市场稳步改善可能对消费者信心产生积极影响

* 随着日本央行持续买入债券，长期利率面临的下行压力将加大

* 委员会讨论了延长货币市场操作固定利率的益处，但认为目前尚无必要

* 未来若有必要，将会考虑延长货币市场操作中的固定利率

* 日本央行大规模购买公债的行为将会降低风险溢价，并且随着时间推移操作将变得更有效

* 银行有强烈的动力来利用日本央行操作，以支持放贷

* 日本央行准备在市场操作方面更加灵活，以应对收益率上升