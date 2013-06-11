欧洲汇市：瑞郎兑美元与欧元均上涨，日本央行按兵不动令市场失望

标题新闻：美国总统特朗普称计划对多德-弗兰克法案进行“非常重大简化”，让银行贷款变得更易
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“总之，在不确定性犹存的情况下，目前缺少普遍的指引，我们预计这种情况将延续下去，”法国农业信贷银行分析师称。
瑞士政府周二表示，只要全球经济回暖以及欧元区摆脱衰退，瑞士经济未来两年应会复苏，政府并微幅上调2013年经济增长展望。
瑞士央行副总裁丹亭周一表示，在可预见的未来，瑞郎汇率上限仍将是央行所采用的一个货币政策核心工具，并预计今年底前通胀将恢复为正值。
0720GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘上涨0.1%，至0.9326。
瑞郎兑欧元上扬近0.1%。(完)
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(更正：特斯拉市值为527“亿”美元) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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