欧洲汇市：瑞郎兑美元与欧元均上涨，日本央行按兵不动令市场失望

“总之，在不确定性犹存的情况下，目前缺少普遍的指引，我们预计这种情况将延续下去，”法国农业信贷银行分析师称。

瑞士央行副总裁丹亭周一表示，在可预见的未来，瑞郎汇率上限仍将是央行所采用的一个货币政策核心工具，并预计今年底前通胀将恢复为正值。