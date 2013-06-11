全球金市：现货金跌至近三周低点，市场预期全球宽松政策趋势将减弱

标题新闻：美国总统特朗普称计划对多德-弗兰克法案进行“非常重大简化”，让银行贷款变得更易
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路透伦敦6月11日 - 现货金周二下跌1%，因日本央行在政策会议未推出任何新的刺激措施后，市场愈发揣测超宽松货币政策的全球性趋势正在减弱。
标准普尔周一上调美国主权债信评等展望，引发市场预期美联储可能早于预期结束对黄金利好的刺激举措。
0759GMT，现货金 跌1.1%，报每盎司1,371.44美元。美国8月期金 跌14.30美元，报每盎司1,371.70美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 侯向明; 审校 李春喜)
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(更正：特斯拉市值为527“亿”美元) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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