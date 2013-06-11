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货币新闻 | 2013年 6月 11日 星期二 16:13 BJT

全球金市：现货金跌至近三周低点，市场预期全球宽松政策趋势将减弱

路透伦敦6月11日 - 现货金周二下跌1%，因日本央行在政策会议未推出任何新的刺激措施后，市场愈发揣测超宽松货币政策的全球性趋势正在减弱。

标准普尔周一上调美国主权债信评等展望，引发市场预期美联储可能早于预期结束对黄金利好的刺激举措。

0759GMT，现货金 跌1.1%，报每盎司1,371.44美元。美国8月期金 跌14.30美元，报每盎司1,371.70美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 侯向明; 审校 李春喜)

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