欧洲汇市：英镑兑美元持稳，日内英国数据将左右走势

英镑兑美元 持平报1.5571美元，与上周四的近四个月高点1.5685仍有一段距离。执行价1.55美元的英镑选择权到期，料将使英镑/美元维持在附近水准。

欧元/英镑 上涨0.1%，至0.8515英镑。

分析师指出，0830GMT公布的英国工业生产数据及周三公布的就业数据，将是评估英国经济复苏持续程度的重要根据。

“我们预测工业产出数据将下滑，因此英镑可能会有点走软，”野村证券分析师Saeed Amen称。“我仍然倾向逢高卖出英镑。”

英镑兑美元在海外市场小幅上扬，因稍早数据显示英国5月房价升幅为近三年来最大。

一些分析师表示，英镑跌势可能有限。

“若今天数据疲软，可能打压英镑表现，但由于市场布仓仍然明显作空英镑，因此我们预期英镑将抗跌，”莱斯银行分析师报告称，并指出英镑初步支撑在1.5490-1.5500区域。(完)

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