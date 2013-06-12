台湾已公布经济指标--2013/6/13

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 4月 -0.88% -3.00% r 6/24 -- 季调失业率 4月 4.19% 4.18% 6/24 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 +0.74% 1.05% r 7/5 -- 外汇存底(亿美元) 5月底 4,066.16 4,051.9 7/5 -- 商品出口(y/y) 5月 +0.9% -1.9% 7/8 -- 商品进口(y/y) 5月 -8.0% -8.2% 7/8 -- M2货币总计数(y/y) 4月 +3.71% +3.78% 6/25 -- 外销订单(y/y) 4月 -1.1% -6.6% 6/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 110.9 +159.3 r 8/20 -- 国际收支(亿美元) 第一季 +21.5 +35.8 8/20 -- 国内生产总值(GDP) 第一季统计 +1.67% +3.97% r -- -- 值 重贴现率(%) 3月28日 1.875% 1.875% 6/27 -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。