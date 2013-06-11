韩国个股：韩进海运与现代商船放弃伊朗业务，跟进海外同业脚步

路透首尔6月11日 - 韩国多家货柜(集装箱)航运业者陆续跟进海外同业脚步，在美国新制裁措施7月上路之前，放弃伊朗业务，令伊朗赖以生存的重要海运贸易受到更大压力。

韩国政府指出，韩国前两大航运公司--韩进海运 及现代商船 已经在5月停止直接运往伊朗；由于欧美国家针对伊朗核计划实施制裁，伊朗经济已大受打击。

包括能源、财政及外交等相关部会周二联合发表声明称，现代商船对于最终目的地或起点为伊朗的货物，也将停止所谓的转运业务，韩进海运已在6月8日停止这类业务。