韩国个股：韩进海运与现代商船放弃伊朗业务，跟进海外同业脚步

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透首尔6月11日 - 韩国多家货柜(集装箱)航运业者陆续跟进海外同业脚步，在美国新制裁措施7月上路之前，放弃伊朗业务，令伊朗赖以生存的重要海运贸易受到更大压力。
韩国政府指出，韩国前两大航运公司--韩进海运 及现代商船 已经在5月停止直接运往伊朗；由于欧美国家针对伊朗核计划实施制裁，伊朗经济已大受打击。
包括能源、财政及外交等相关部会周二联合发表声明称，现代商船对于最终目的地或起点为伊朗的货物，也将停止所谓的转运业务，韩进海运已在6月8日停止这类业务。
韩进海运及现代商船是韩国仅有两家持续与伊朗业务往来的航运公司，两家公司都证实了政府声明内容，并表示公司正在配合反制伊朗核计划的努力。(完) (编译 蔡美珍; 审校 许娜/高琦)
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路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)