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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 16:56 BJT

韩国个股：韩进海运与现代商船放弃伊朗业务，跟进海外同业脚步

路透首尔6月11日 - 韩国多家货柜(集装箱)航运业者陆续跟进海外同业脚步，在美国新制裁措施7月上路之前，放弃伊朗业务，令伊朗赖以生存的重要海运贸易受到更大压力。

韩国政府指出，韩国前两大航运公司--韩进海运 及现代商船 已经在5月停止直接运往伊朗；由于欧美国家针对伊朗核计划实施制裁，伊朗经济已大受打击。

包括能源、财政及外交等相关部会周二联合发表声明称，现代商船对于最终目的地或起点为伊朗的货物，也将停止所谓的转运业务，韩进海运已在6月8日停止这类业务。

韩进海运及现代商船是韩国仅有两家持续与伊朗业务往来的航运公司，两家公司都证实了政府声明内容，并表示公司正在配合反制伊朗核计划的努力。(完) (编译 蔡美珍; 审校 许娜/高琦)

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