新债招标：台湾中钢15年公司债以1.88%定价，高于预期

路透台北6月13日 - 台湾龙头钢厂--中钢 周四公布，标售的15年期公司债以1.88%定价，高于市场预估的1.80%附近，发行金额36亿台币。

中钢同时标售的七及10年期债则分别以1.44%、1.60%定价，发行金额分别为63亿及97亿台币。总计本次公司债标售金额为196亿台币，略低于原计划的200亿台币。

中钢于日前发出公司债招标通知，预计七年、10及15年券各标售50亿、100亿及50亿台币。中钢本次标售发行年期长达15年的无担保公司债，此举创下中钢有史以来发债最长年限纪录，也平了台湾公司债发行史的纪录。

中钢曾在去年5月标售总额200亿台币的公司债，七年及10年期券分别以1.37%、1.50%定价，发行量各为50亿、150亿台币。

中华信评甫于日前将中钢无担债发行评等由"twAA"调降为"twAA－"。 (完)