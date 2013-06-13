新债招标：台湾中钢15年公司债以1.88%定价，高于预期

欧洲已公布经济指标--2017/4/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透台北6月13日 - 台湾龙头钢厂--中钢 周四公布，标售的15年期公司债以1.88%定价，高于市场预估的1.80%附近，发行金额36亿台币。
中钢同时标售的七及10年期债则分别以1.44%、1.60%定价，发行金额分别为63亿及97亿台币。总计本次公司债标售金额为196亿台币，略低于原计划的200亿台币。
中钢于日前发出公司债招标通知，预计七年、10及15年券各标售50亿、100亿及50亿台币。中钢本次标售发行年期长达15年的无担保公司债，此举创下中钢有史以来发债最长年限纪录，也平了台湾公司债发行史的纪录。
中钢曾在去年5月标售总额200亿台币的公司债，七年及10年期券分别以1.37%、1.50%定价，发行量各为50亿、150亿台币。
中华信评甫于日前将中钢无担债发行评等由"twAA"调降为"twAA－"。 (完)
参看中钢相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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