亚洲橡胶：TOCOM期胶收高，但日圆走坚令涨幅收敛

“TOCOM市场受到美元/日圆走势的推动，”Yutaka Shoji分析师Gu Jiong称。

“但这是在上海期交所休市的情况下。有市场人士担心，当沪市重开，并开始消化中国6月9日公布的疲弱数据时，可能会再度拖低TOCOM市场，”他说。