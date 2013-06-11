亚洲橡胶：TOCOM期胶收高，但日圆走坚令涨幅收敛

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
但日本央行并未出台新举措来安抚债市震荡，引发日圆反弹，日股下挫，10年期公债价格延续跌势。
中国市场因端午节假期，从6月10-12日休市，将于周四恢复交易。
“TOCOM市场受到美元/日圆走势的推动，”Yutaka Shoji分析师Gu Jiong称。
“但这是在上海期交所休市的情况下。有市场人士担心，当沪市重开，并开始消化中国6月9日公布的疲弱数据时，可能会再度拖低TOCOM市场，”他说。
新加坡商品交易所(SICOM)近月7月合约 最新报每公斤236美分，下跌4.6美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 许娜)
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)