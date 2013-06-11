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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 16:54 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高，但日圆走坚令涨幅收敛

但日本央行并未出台新举措来安抚债市震荡，引发日圆反弹，日股下挫，10年期公债价格延续跌势。

中国市场因端午节假期，从6月10-12日休市，将于周四恢复交易。

“TOCOM市场受到美元/日圆走势的推动，”Yutaka Shoji分析师Gu Jiong称。

“但这是在上海期交所休市的情况下。有市场人士担心，当沪市重开，并开始消化中国6月9日公布的疲弱数据时，可能会再度拖低TOCOM市场，”他说。

新加坡商品交易所(SICOM)近月7月合约 最新报每公斤236美分，下跌4.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 许娜)

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