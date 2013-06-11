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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 17:02 BJT

《汇市解析》技术面及价位预测

纽约    当日   今年来  2012年
                      最新报  上收市  涨跌%  涨跌%   收市价
                      价      价                     
                                                     
 欧元/美              1.3279  1.3256  +0.17  +0.64   1.3194
 元                                                  
 美元/日              97.81   98.76   -0.96  +12.76  86.74
 圆                                                  
 欧元/日              129.82  130.92  -0.84  +13.42  114.46
 圆                                                  
 美元/瑞              0.9310  0.9329  -0.20  +1.69   0.9155
 郎                                                  
 英镑/美              1.5557  1.5571  -0.09  -4.27   1.6251
 元                                                  
 美元/加              1.0230  1.0191  +0.38  +3.11   0.9921
 元                                                  
 澳元/美              0.9359  0.9462  -1.09  -9.95   1.0393
 元                                                  
 新西兰               0.7823  0.7900  -0.97  -5.55   0.8283
 元/美元                                             
 澳元/日              91.500  93.450  -2.09  +1.52   90.130
 圆                                                  
 新西兰               76.490  78.020  -1.96  -45.68  140.820
 元/日圆                                             
 英镑/日              152.10  153.78  -1.09  +8.01   140.82
 圆                                                  
 澳元/新              1.1962  1.1968  -0.05  -4.61   1.2540
 西兰元                                              
                                                     
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)
 报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.
 
    如欲参考原文报导，请点选 (完)
    
      
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 (编译 沈以文; 审校 王洋)

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