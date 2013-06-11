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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 17:11 BJT

新兴汇市：菲律宾披索领跌，海外投资者恐出脱资产震动市场

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 日圆                           97.64      98.75      +1.14     -11.11      86.79
 坡元                          1.2588     1.2584      -0.03      -2.93     1.2219
 台币                          30.160     30.066      -0.31      -3.40     29.136
 韩元                         1133.28    1127.30      -0.53      -5.53    1070.60
 泰铢                           30.93      30.79      -0.45      -1.03      30.61
 菲律宾披索                     43.09      42.78      -0.71      -4.72      41.05
 印尼卢比                     9820.00    9810.00      -0.10      -1.93    9630.00
 印度卢比                       58.46      58.15      -0.53      -5.94      54.99
 马币                          3.1470     3.1285      -0.59      -2.83     3.0580
 人民币*                       6.1333     6.1335      +0.00      +1.58     6.2303
 
    * 中国金融市场因假期休市。(完)
        
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 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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