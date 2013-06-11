更新版-《独家新闻》欧盟将向WTO投诉，抗议中国课征特殊钢材进口关税

标题新闻：美国总统特朗普称计划对多德-弗兰克法案进行“非常重大简化”，让银行贷款变得更易
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一名欧盟外交官说，在X光扫描仪申诉一案上的胜利让鼓舞了欧盟。X光扫描仪申诉是欧盟对中国贸易保护措施发起的首次挑战。
“欧盟执委会非常确信中国的报复行为已被认定，因此执委会认为他们有很大的几率获胜，”该消息人士说。
另一名消息人士表示，欧盟执委会将在代表欧盟启动申诉之前，于周四知会中国。欧盟贸易部长将于周五在卢森堡举行会议。
无法立即联系到欧盟执委会贸易问题发言人进行置评。
日本此前亦就中国对日本产不锈钢无缝钢管征收反倾销税一事向WTO起诉中国。
日本生产此种钢管的企业包括新日铁住金 等公司。
日本2011年对中国的不锈钢钢管出口值达到58亿日圆(5,850万美元)。欧盟对中国的此类出口值估计也有数千万欧元。(完) (编译/审校 蔡美珍/高琦/侯向明/王洋)
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(更正：特斯拉市值为527“亿”美元) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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