更新版-《独家新闻》欧盟将向WTO投诉，抗议中国课征特殊钢材进口关税

一名欧盟外交官说，在X光扫描仪申诉一案上的胜利让鼓舞了欧盟。X光扫描仪申诉是欧盟对中国贸易保护措施发起的首次挑战。

“欧盟执委会非常确信中国的报复行为已被认定，因此执委会认为他们有很大的几率获胜，”该消息人士说。

另一名消息人士表示，欧盟执委会将在代表欧盟启动申诉之前，于周四知会中国。欧盟贸易部长将于周五在卢森堡举行会议。

无法立即联系到欧盟执委会贸易问题发言人进行置评。

日本此前亦就中国对日本产不锈钢无缝钢管征收反倾销税一事向WTO起诉中国。

日本生产此种钢管的企业包括新日铁住金 等公司。