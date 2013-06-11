香港房地产：美联集团料今年二手住宅注册量创10年新低，楼价有下调空间

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透香港6月11日 - 美联集团 周二表示，调低今年全年二手住宅注册量预测至5.3万宗水平的10年来新低，并料下半年楼价有5-10%的下调空间，因政府此前推出的楼市“辣招”对楼市构成打击。
美联集团执行董事陈坤兴称，由于二手住宅交投受到楼市辣招严重窒碍，估计全年二手住宅注册流通率亦仅稍高于03年（即香港爆发SARS的一年）之极低水平；若需求进一步萎缩，更有可能为有纪录以来的历史新低，因此政府有需要认真检讨“撤招”时间表及方案，避免楼市陷入交投困局，打击本港经济及各行业。
针对楼市泡沫风险上升，香港政府于2月底再度出招，全面上调楼宇买卖印花税，连同之前推出的买家印花税和加强版特别印花税等“辣招”，大大增加投资/投机成本，令楼市交投急冻，惟楼价只见小幅回落。
陈坤兴表示，上半年一手私人住宅的交投受到一手销售新例的影响，估计注册量只有约4,360宗左右，仅高于2006年上半年的3,577宗。而在一手销售新例于4月底生效后，一手销售步伐明显减慢，情况令人担忧。
至于二手住宅买卖方面，该行估计上半年的注册量约2.33万宗，仅较2003年上半年的1.89万宗稍高，而当年全年的二手住宅注册量仅为46,131宗。该行将今年的二手住宅注册量，由原来的5.8万宗调低至5.3万宗。(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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