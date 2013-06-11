香港房地产：美联集团料今年二手住宅注册量创10年新低，楼价有下调空间

路透香港6月11日 - 美联集团 周二表示，调低今年全年二手住宅注册量预测至5.3万宗水平的10年来新低，并料下半年楼价有5-10%的下调空间，因政府此前推出的楼市“辣招”对楼市构成打击。

美联集团执行董事陈坤兴称，由于二手住宅交投受到楼市辣招严重窒碍，估计全年二手住宅注册流通率亦仅稍高于03年（即香港爆发SARS的一年）之极低水平；若需求进一步萎缩，更有可能为有纪录以来的历史新低，因此政府有需要认真检讨“撤招”时间表及方案，避免楼市陷入交投困局，打击本港经济及各行业。

针对楼市泡沫风险上升，香港政府于2月底再度出招，全面上调楼宇买卖印花税，连同之前推出的买家印花税和加强版特别印花税等“辣招”，大大增加投资/投机成本，令楼市交投急冻，惟楼价只见小幅回落。

陈坤兴表示，上半年一手私人住宅的交投受到一手销售新例的影响，估计注册量只有约4,360宗左右，仅高于2006年上半年的3,577宗。而在一手销售新例于4月底生效后，一手销售步伐明显减慢，情况令人担忧。