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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 17:23 BJT

金属期市：伦铜跌至近一个月低位，因市场担心央行纷纷缩手刺激举措

0740GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7120.00 -42.00 -0.59 -10.23

上海期铜 -- -- -- --

COMEX期铜 3.21 -0.03 -0.82 -11.99

LME期铝 1911.00 -12.00 -0.62 -7.81

上海期铝 -- -- -- --

LME期锌 1874.00 -15.00 -0.79 -9.90

上海期锌 -- -- -- --

LME期镍 14797.00 -98.00 -0.66 -13.26

LME期铅 2148.75 -14.25 -0.66 -7.78

上海期铅 -- -- -- --

LME期锡 20578.00 -322.00 -1.54 -12.06

LME/上海套利价差^ ---

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/王翔琼; 审校 王洋/沈以文)

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