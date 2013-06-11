金属期市：伦铜跌至近一个月低位，因市场担心央行纷纷缩手刺激举措

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
0740GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7120.00 -42.00 -0.59 -10.23
上海期铜 -- -- -- --
COMEX期铜 3.21 -0.03 -0.82 -11.99
LME期铝 1911.00 -12.00 -0.62 -7.81
上海期铝 -- -- -- --
LME期锌 1874.00 -15.00 -0.79 -9.90
上海期锌 -- -- -- --
LME期镍 14797.00 -98.00 -0.66 -13.26
LME期铅 2148.75 -14.25 -0.66 -7.78
上海期铅 -- -- -- --
LME期锡 20578.00 -322.00 -1.54 -12.06
LME/上海套利价差^ ---
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/王翔琼; 审校 王洋/沈以文)
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