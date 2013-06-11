台湾汇市：央行尾盘调节令台币收创近11个月新低，连续两天贬破30关卡

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
* 央行干预令台币收创近11个月新低 * 明日端午节休市一天 * 后天主交投区间暂看29.800-30.000 路透台北6月11日 - 在央行连续两天于尾盘大幅调节下，台币兑美元 周二收贬 9.4分，并创近11个月新低，两天贬幅达近2.9角。交易员认为，标普上修美国主权评等展望 至稳定，激励美元持续走强，早盘台币实质交投一度向30元靠拢，吸引出口商抛汇卖压涌现 ，令主交投贬幅略显收敛。明日端午节金融市场休假一天，待休假期间国际盘释出进一步消 息指引。 汇银人士指出，近日台湾央行有意引导台币走贬，尾盘再度出手干预致台币连两日贬破 30元，令台币主交投略处偏弱整理，不过每当台币逼近30元关口，出口商卖压随即出笼，就 像今日出口商在29.95元上方抛汇意愿强烈，出口商美元卖压一拥而上，除非爆大量消化出 口商抛汇卖压，不然台币实质交投要站上30元实属不易，推估短线台币主交投维持在29.8-3 0.0大区间盘整。 “台币实质交投要站上30元，要先把出口商卖压的石头拿开，!”一本地银行交易员说 。 今日台币收盘贬9.4分，报30.160创近一年来收盘低位，前次收盘低位为2012年7月25日 的30.206。不计央行开盘及尾盘作价，台币今日盘中实质成交区间在29.920-29.970。 交易员表示，日本央行今日公布维持利率政策不变，驱使日圆稍有转强、亚币贬幅收敛 ，目前日圆并没有重新回到贬值的趋势，料短线台币维持区间盘整，静待国际盘进一步消息 指引，包括周四韩国央行的利率决策等。 日本央行周二维持货币政策不变，且未推出新举措来缓解债市波动，决议公布后，日圆 兑美元小涨，日经股指期货进一步下跌，10年期日本公债期货亦扩大跌幅，表明市场对央行 未祭出额外举措感到失望。 台湾股市 周二收跌0.54%报8,116.15点；外资及陆资在台股卖超42.72亿台币， 再转为卖超。 交易员指出，外资对台股仅是稍作调节，跟外资大量抛售韩 股的情况有明显不同，对台币影响仍不明显。 评等机构标准普尔周一将美国主权信用评等展望从负面上修至稳定，称该国经济和财政 前景改善。此举消除了美国信用评级短期内再遭调降的威胁。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币一周及一个月天期报价溢价 幅度收敛至平盘附近，指标美元/台币一个月天期 报价落在29.885/905左右， 较上日尾盘的29.860/880稍有走贬。 新兴汇市方面，亚洲新兴货币周二走跌，受资本流出疑虑升温打击，此外，中国经济放 缓以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币刺激政策持续时间的忧虑亦阴魂不散。[EMRG/ SGCN] 本周余日重要的数据及事件包括：周三：欧元区4月工业生产、纽西兰(新西兰)央行利 率决定；周四：韩国央行利率决定、美国5月零售销售、美国一周初请失业金人数；周五： 美国5月工业生产、美国路透/密西根大学消费者信心指数。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.160 30.066 29.875-30.160 30.110 8.24 8.62 元太外汇经纪公司 29.930 29.866 29.905-30.060 30.060 4.13 3.335 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 0.010/0.025 (完)
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路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)