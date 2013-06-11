台湾汇市：央行尾盘调节令台币收创近11个月新低，连续两天贬破30关卡

* 央行干预令台币收创近11个月新低 * 明日端午节休市一天 * 后天主交投区间暂看29.800-30.000 路透台北6月11日 - 在央行连续两天于尾盘大幅调节下，台币兑美元 周二收贬 9.4分，并创近11个月新低，两天贬幅达近2.9角。交易员认为，标普上修美国主权评等展望 至稳定，激励美元持续走强，早盘台币实质交投一度向30元靠拢，吸引出口商抛汇卖压涌现 ，令主交投贬幅略显收敛。明日端午节金融市场休假一天，待休假期间国际盘释出进一步消 息指引。 汇银人士指出，近日台湾央行有意引导台币走贬，尾盘再度出手干预致台币连两日贬破 30元，令台币主交投略处偏弱整理，不过每当台币逼近30元关口，出口商卖压随即出笼，就 像今日出口商在29.95元上方抛汇意愿强烈，出口商美元卖压一拥而上，除非爆大量消化出 口商抛汇卖压，不然台币实质交投要站上30元实属不易，推估短线台币主交投维持在29.8-3 0.0大区间盘整。 “台币实质交投要站上30元，要先把出口商卖压的石头拿开，!”一本地银行交易员说 。 今日台币收盘贬9.4分，报30.160创近一年来收盘低位，前次收盘低位为2012年7月25日 的30.206。不计央行开盘及尾盘作价，台币今日盘中实质成交区间在29.920-29.970。 交易员表示，日本央行今日公布维持利率政策不变，驱使日圆稍有转强、亚币贬幅收敛 ，目前日圆并没有重新回到贬值的趋势，料短线台币维持区间盘整，静待国际盘进一步消息 指引，包括周四韩国央行的利率决策等。 日本央行周二维持货币政策不变，且未推出新举措来缓解债市波动，决议公布后，日圆 兑美元小涨，日经股指期货进一步下跌，10年期日本公债期货亦扩大跌幅，表明市场对央行 未祭出额外举措感到失望。 台湾股市 周二收跌0.54%报8,116.15点；外资及陆资在台股卖超42.72亿台币， 再转为卖超。 交易员指出，外资对台股仅是稍作调节，跟外资大量抛售韩 股的情况有明显不同，对台币影响仍不明显。 评等机构标准普尔周一将美国主权信用评等展望从负面上修至稳定，称该国经济和财政 前景改善。此举消除了美国信用评级短期内再遭调降的威胁。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币一周及一个月天期报价溢价 幅度收敛至平盘附近，指标美元/台币一个月天期 报价落在29.885/905左右， 较上日尾盘的29.860/880稍有走贬。 新兴汇市方面，亚洲新兴货币周二走跌，受资本流出疑虑升温打击，此外，中国经济放 缓以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币刺激政策持续时间的忧虑亦阴魂不散。[EMRG/ SGCN] 本周余日重要的数据及事件包括：周三：欧元区4月工业生产、纽西兰(新西兰)央行利 率决定；周四：韩国央行利率决定、美国5月零售销售、美国一周初请失业金人数；周五： 美国5月工业生产、美国路透/密西根大学消费者信心指数。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.160 30.066 29.875-30.160 30.110 8.24 8.62 元太外汇经纪公司 29.930 29.866 29.905-30.060 30.060 4.13 3.335 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 0.010/0.025 (完)