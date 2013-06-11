CNH市场动态：即期汇价跌势稍缓，观望端午节后中间价的变化

路透香港6月11日 - 香港离岸人民币即期 周二小幅收低，持续反映偏疲软的宏观数据以及美元走强，但部份人士获利了结近期建立的美元多头部位，离岸人民币跌势较上日有所收敛，并观望端午节后境内中间价走势。

市场人士指出，5月经济数据陆续公布让离岸人民币去年第四季来的涨势划下句点，离岸市场开始累积美元多单，短期情绪反转为空，预料不可交收远期外汇(NDF)曲线将持续陡峭。

“经济数据令人失望，人民币短线走势会比较偏空，”一外资银行人士说，“这几天offshore走势会带给onshore一定的压力。”

他预计，短期离岸汇价可能在6.1400-6.1650间，但周四中间价仍扮演相当关键的角色。

本地时间下午5:10时，离岸人民币 报6.1470，上日尾盘在6.1464，稍早一度跌至6.1530，为5月31日来最高，盘中高点在6.1465。

美元兑人民币NDF也因市场获利了结而自稍早高点回落，美元兑人民币NDF一年期品种 报6.2710/6.2740，稍早最高至6.2830；不过，由于人民币短期仍看空，NDF长端仍有上升压力。

离岸汇价于5月27日触及6.1075的历史新高，以今日低点计，累积跌幅0.7%，但今年迄今仍保有1.26%涨幅。

另一台资银行人士也持相同的看法，他指出，近期亚洲新兴货币贬势明显，一旦中间价走低，预料会加重离岸跌势。但然而，若央行持续让中间价“逆基本面”而高开，将会抑制人民币下跌的幅度及速度。

“最近亚币跌得很惨，如果（美元兑人民币）中间价还是往下，一天可能还好，但三天、四天持续下去，市场就会认为央行是要一个比较强的汇价。＂他说。

欲浏览亚洲新兴货币今年表现，请点选(link.reuters.com/byn78t)

资本自新兴市场流出的疑虑，带动美元兑亚洲货币走高，韩圜、坡元等都有较大的跌幅。SEB银行驻新加坡亚洲策略主管Sean Yokota称，中国数据疲弱，新兴市场固定收益和股票今年迄今的表现转为负值，导致市场涌现降低亚洲曝险的压力。 (完)

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