CNH市场动态：即期汇价跌势稍缓，观望端午节后中间价的变化

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透香港6月11日 - 香港离岸人民币即期 周二小幅收低，持续反映偏疲软的宏观数据以及美元走强，但部份人士获利了结近期建立的美元多头部位，离岸人民币跌势较上日有所收敛，并观望端午节后境内中间价走势。
市场人士指出，5月经济数据陆续公布让离岸人民币去年第四季来的涨势划下句点，离岸市场开始累积美元多单，短期情绪反转为空，预料不可交收远期外汇(NDF)曲线将持续陡峭。
“经济数据令人失望，人民币短线走势会比较偏空，”一外资银行人士说，“这几天offshore走势会带给onshore一定的压力。”
他预计，短期离岸汇价可能在6.1400-6.1650间，但周四中间价仍扮演相当关键的角色。
本地时间下午5:10时，离岸人民币 报6.1470，上日尾盘在6.1464，稍早一度跌至6.1530，为5月31日来最高，盘中高点在6.1465。
美元兑人民币NDF也因市场获利了结而自稍早高点回落，美元兑人民币NDF一年期品种 报6.2710/6.2740，稍早最高至6.2830；不过，由于人民币短期仍看空，NDF长端仍有上升压力。
离岸汇价于5月27日触及6.1075的历史新高，以今日低点计，累积跌幅0.7%，但今年迄今仍保有1.26%涨幅。
另一台资银行人士也持相同的看法，他指出，近期亚洲新兴货币贬势明显，一旦中间价走低，预料会加重离岸跌势。但然而，若央行持续让中间价“逆基本面”而高开，将会抑制人民币下跌的幅度及速度。
“最近亚币跌得很惨，如果（美元兑人民币）中间价还是往下，一天可能还好，但三天、四天持续下去，市场就会认为央行是要一个比较强的汇价。＂他说。
欲浏览亚洲新兴货币今年表现，请点选(link.reuters.com/byn78t)
资本自新兴市场流出的疑虑，带动美元兑亚洲货币走高，韩圜、坡元等都有较大的跌幅。SEB银行驻新加坡亚洲策略主管Sean Yokota称，中国数据疲弱，新兴市场固定收益和股票今年迄今的表现转为负值，导致市场涌现降低亚洲曝险的压力。 (完)
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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