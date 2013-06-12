重温稿-台湾货币市场：端午节前未见明显资金需求，多缺不一但整体宽松

* 端午节未见明显资金需求，短率持稳

* 首批综所税上缴较去年短少数十亿台币，整体宽松依旧

记者 董永年

路透台北6月11日 - 台湾银行间短率周二持稳于近期区间，明日是端午节假期，但并未感受到节前的明显资金需求效应。银行在完成首波综所税上缴国库后，虽处于资金分布不均状态，但有缺口的金融机构也不急于回补，使得多钱的银行欲拆出不易。

银行资金调度人士表示，今日央行存单到期量较少，原预期下午央行基于调整落点会略为加强冲销力道，以助资金的去化。不过央行最后却少发存单，使得资金相对宽松。

〞我是多钱的，有拆出一些，能续做就偷笑了。〞一位本地银行调度人士说。

另一缺钱方的本地银行调度人士则指出，今日资金颇为好找，无论本地或外商银行都能找到钱，一周内拆款利率做在0.39%以下。

台湾银行已于昨日将第一批综合所得税上缴国库，金额600余亿台币，较去年短少数十亿。财政部财金中心此前表示，今年综合所得税各银行代扣税款缴入台银的时间尚有14日约10余亿台币，28日仅1亿多台币。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为负361亿台币，至周三累计超额准备为负799亿，加计前期1%的超额准备为340亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，上日收报0.386%。今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率在0.370-0.425%，上日在0.380-0.50%。

**发票量未因端午节增加**

在短票市场方面，票券商指出，明日是端午节假期，依照过往经验，企业为了发放端午节奖金，发票的需求会增加，但今年却没有这种感觉。

一位大型票券商交易员指出，或许是因为资金太过宽松的原因，今年没有感受到端午节的例行性资金需求效应。由于银行端还在去化资金，因此买票意愿仍高，预料月底以前，短票利率将维持在既有水准。

〞但到月底要留意，因银行有资本适足率的考量，会减少买票，要提防。〞该交易员说。

另一大型票券商交易主管则称，今日感觉资金分配有些不均，大型公股银行比较有钱，在短票到期与发行量相近的状况下，感觉买票的意愿仍强。

今日落点在月内的短票利率在0.68-0.69%；跨月落点的利率在0.68%-0.70。

台湾央行今日共发行711亿台币存单，若相较存单到期金额713亿，存单发行余额减2亿台币。

本周央行存单发行总额1兆722.95亿台币，其余交易日落点分别为周四3,371.8亿、周五3,559亿。

**债券RP利率大致持稳**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率大致稳于低位。端午节前资金需求升高，部分企业为发放端节奖金将基金解约，资金流回银行体系待命。只不过整体市场资金供需仍稳，债券附买回利率仍处低位。

他们表示，昨天因两天的周末假期后，债券附买回市场涌入了调整帐目较大笔的资金，不过今日这部分资金少了不少。但尽管如此，整体市场资金未见紧绌。

“节前资金的需求的确有上来，但央行也放的很松，”一位票券商交易员说。

前述交易员表示，每家银行资金分配并不平均，尤其是小型银行一早资金流出，即出现缺口需回补，只不过大型银行的资金则平稳充裕，公债附买回市场资金有进有出，整体水位变动不大。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致均同上日。