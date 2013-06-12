重温稿-台湾货币市场：端午节前未见明显资金需求，多缺不一但整体宽松

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
* 端午节未见明显资金需求，短率持稳
* 首批综所税上缴较去年短少数十亿台币，整体宽松依旧
记者 董永年
路透台北6月11日 - 台湾银行间短率周二持稳于近期区间，明日是端午节假期，但并未感受到节前的明显资金需求效应。银行在完成首波综所税上缴国库后，虽处于资金分布不均状态，但有缺口的金融机构也不急于回补，使得多钱的银行欲拆出不易。
银行资金调度人士表示，今日央行存单到期量较少，原预期下午央行基于调整落点会略为加强冲销力道，以助资金的去化。不过央行最后却少发存单，使得资金相对宽松。
〞我是多钱的，有拆出一些，能续做就偷笑了。〞一位本地银行调度人士说。
另一缺钱方的本地银行调度人士则指出，今日资金颇为好找，无论本地或外商银行都能找到钱，一周内拆款利率做在0.39%以下。
台湾银行已于昨日将第一批综合所得税上缴国库，金额600余亿台币，较去年短少数十亿。财政部财金中心此前表示，今年综合所得税各银行代扣税款缴入台银的时间尚有14日约10余亿台币，28日仅1亿多台币。
拆款中心资料 显示，周二超额准备为负361亿台币，至周三累计超额准备为负799亿，加计前期1%的超额准备为340亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，上日收报0.386%。今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率在0.370-0.425%，上日在0.380-0.50%。
**发票量未因端午节增加**
在短票市场方面，票券商指出，明日是端午节假期，依照过往经验，企业为了发放端午节奖金，发票的需求会增加，但今年却没有这种感觉。
一位大型票券商交易员指出，或许是因为资金太过宽松的原因，今年没有感受到端午节的例行性资金需求效应。由于银行端还在去化资金，因此买票意愿仍高，预料月底以前，短票利率将维持在既有水准。
〞但到月底要留意，因银行有资本适足率的考量，会减少买票，要提防。〞该交易员说。
另一大型票券商交易主管则称，今日感觉资金分配有些不均，大型公股银行比较有钱，在短票到期与发行量相近的状况下，感觉买票的意愿仍强。
今日落点在月内的短票利率在0.68-0.69%；跨月落点的利率在0.68%-0.70。
台湾央行今日共发行711亿台币存单，若相较存单到期金额713亿，存单发行余额减2亿台币。
本周央行存单发行总额1兆722.95亿台币，其余交易日落点分别为周四3,371.8亿、周五3,559亿。
**债券RP利率大致持稳**
台湾债券市场附买回(RP)成交利率大致稳于低位。端午节前资金需求升高，部分企业为发放端节奖金将基金解约，资金流回银行体系待命。只不过整体市场资金供需仍稳，债券附买回利率仍处低位。
他们表示，昨天因两天的周末假期后，债券附买回市场涌入了调整帐目较大笔的资金，不过今日这部分资金少了不少。但尽管如此，整体市场资金未见紧绌。
“节前资金的需求的确有上来，但央行也放的很松，”一位票券商交易员说。
前述交易员表示，每家银行资金分配并不平均，尤其是小型银行一早资金流出，即出现缺口需回补，只不过大型银行的资金则平稳充裕，公债附买回市场资金有进有出，整体水位变动不大。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致均同上日。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.67%，与上日大致相同。(完) (集体采写 高洁如; 审校 杨淑祯)
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