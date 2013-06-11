路透基点：阿里巴巴集团80亿美元贷款迎来两家银行口头承贷--RLPC

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透香港6月11日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，阿里巴巴集团的80亿美元贷款案已获得两家银行口头承诺提供共5亿美元贷款。
这两家银行是中华开发工业银行和苏格兰皇家银行，由此加入阿里巴巴集团是项贷款案的银行总数达到五家，承诺贷款总额迄今达到17亿美元。
率先加入承贷银团的是高盛，以承贷5亿美元取得牵头行兼簿记行头衔。永隆银行承贷3亿美元，获得高级主办行头衔。中信银行(国际)和兆丰国际商业银行各自承贷2亿美元，获主办行头衔。
根据一位消息人士，约有10多家银行正在进行批准工作。银团组建截止日期延期至6月21日。原本截止日期为6月7日。
有九家银行担任这笔融资案的安排行，这九家银行预计会平均包销80亿美元规模的融资。签约活动已经在4月30日完成。这些银行包括澳新银行、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰、摩根大通、瑞穗实业银行和摩根士丹利。
这80亿美元融资分为25亿美元三年期定期贷款、15亿美元三年期循环信贷和40亿美元五年期定期贷款。循环信贷部分不采用银团贷款方式。
三年期贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点；五年期贷款利率为加码275个基点。
银行受邀按比例以三种档次承贷三年期和五年期贷款，级别分为2亿美元、3亿美元和5亿美元。三个级别的综合收益分别为314个基点、307个基点和300个基点。
综合收益的计算是基于贷款年限，三年期贷款的平均年限为2.83年，五年期贷款的平均年限为4.11年。
贷款资金将部分用于为去年的40亿美元贷款再融资，其余用作一般企业用途。(完) (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
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