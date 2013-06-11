路透基点：阿里巴巴集团80亿美元贷款迎来两家银行口头承贷--RLPC

路透香港6月11日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，阿里巴巴集团的80亿美元贷款案已获得两家银行口头承诺提供共5亿美元贷款。

这两家银行是中华开发工业银行和苏格兰皇家银行，由此加入阿里巴巴集团是项贷款案的银行总数达到五家，承诺贷款总额迄今达到17亿美元。

率先加入承贷银团的是高盛，以承贷5亿美元取得牵头行兼簿记行头衔。永隆银行承贷3亿美元，获得高级主办行头衔。中信银行(国际)和兆丰国际商业银行各自承贷2亿美元，获主办行头衔。

根据一位消息人士，约有10多家银行正在进行批准工作。银团组建截止日期延期至6月21日。原本截止日期为6月7日。

有九家银行担任这笔融资案的安排行，这九家银行预计会平均包销80亿美元规模的融资。签约活动已经在4月30日完成。这些银行包括澳新银行、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰、摩根大通、瑞穗实业银行和摩根士丹利。

这80亿美元融资分为25亿美元三年期定期贷款、15亿美元三年期循环信贷和40亿美元五年期定期贷款。循环信贷部分不采用银团贷款方式。

三年期贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点；五年期贷款利率为加码275个基点。

银行受邀按比例以三种档次承贷三年期和五年期贷款，级别分为2亿美元、3亿美元和5亿美元。三个级别的综合收益分别为314个基点、307个基点和300个基点。

综合收益的计算是基于贷款年限，三年期贷款的平均年限为2.83年，五年期贷款的平均年限为4.11年。