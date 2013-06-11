马来西亚期市：棕榈油期货扳回跌幅小幅收高，因库存减少且需求强劲

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透新加坡6月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二扳回稍早跌幅，终场小幅收高，受马来西亚库存水位下降，及需求强劲的支撑。
过去五周内棕榈油期货已上扬近9%，因寄望穆斯林斋戒月前库存将进一步降低。交易商现等待本月1-15日的出口数据。
马来西亚5月底棕榈油库存降至182万吨，为近一年来最低。6月1-10日出口需求较上月同期增加达10%。
“市场应该会在2,420-2,470马币(林吉特)的区间交投，一旦突破这个区间，就能看出较明显的走向。”马来西亚一外资大宗商品经纪商的交易员说。
指标8月棕榈油期货 小涨0.1%，收报每吨2,455马币，盘中交投区间在2,439-2,464马币。
整体成交量为32,041口，略低于平日的35,000口。
分析师称，马来西亚5月底库存水位下降，或为短线价格提供支撑，7月斋戒月前的强劲需求本月可望使库存进一步下降。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 李婷仪)
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
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