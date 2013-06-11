版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 18:51 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货扳回跌幅小幅收高，因库存减少且需求强劲

路透新加坡6月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二扳回稍早跌幅，终场小幅收高，受马来西亚库存水位下降，及需求强劲的支撑。

过去五周内棕榈油期货已上扬近9%，因寄望穆斯林斋戒月前库存将进一步降低。交易商现等待本月1-15日的出口数据。

马来西亚5月底棕榈油库存降至182万吨，为近一年来最低。6月1-10日出口需求较上月同期增加达10%。

“市场应该会在2,420-2,470马币(林吉特)的区间交投，一旦突破这个区间，就能看出较明显的走向。”马来西亚一外资大宗商品经纪商的交易员说。

指标8月棕榈油期货 小涨0.1%，收报每吨2,455马币，盘中交投区间在2,439-2,464马币。

整体成交量为32,041口，略低于平日的35,000口。

分析师称，马来西亚5月底库存水位下降，或为短线价格提供支撑，7月斋戒月前的强劲需求本月可望使库存进一步下降。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 李婷仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐