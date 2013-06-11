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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 19:24 BJT

东南亚股市：泰国、印尼和菲律宾股市重挫，受资金外流疑虑打击

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                     最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                                 
 汤森路透东南亚指                      413.12    -13.11     -3.08     -2.59    424.10
 数                                                                          
 新加坡                               3170.38    -30.13     -0.94     +0.10   3167.08
 马来西亚                             1779.57     -8.23     -0.46     +5.37   1688.95
 泰国                                 1452.63    -75.92     -4.97     +4.36   1391.93
 印尼                                 4609.95   -167.42     -3.50     +6.79   4316.69
 菲律宾                               6556.65   -318.95     -4.64    +12.80   5812.73
 越南                                  521.95     -2.61     -0.50    +26.16    413.73
 (完)

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