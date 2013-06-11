伦敦美债：10年期公债收益率升至14个月高位，受全球债市跌势影响

路透伦敦6月11日 - 美国公债收益率(殖利率)周二触及逾一年高位，日本央行未如投资人所期盼的推出措施以降低市场剧烈波动，引发失望情绪，带动全球各地债市跌势。

10年期美国公债收益率 上扬4.5个基点，至2.26%，部分亦是因为投资人为本周新债供给预留空间。10年券收益率稍早触及2.27%，为2012年4月以来高位。

日本央行一如预期维持货币政策不变，可能是认为近期市场震荡情况尚未对经济复苏构成明显风险。

“看起来似乎主要是受到(日央行总裁)黑田东彦谈话推动，”一交易商称。

“日本公债受创...又有新债供给将至，而且技术面而言，市场似乎正在测试2.25%，问题就变成抵押贷款服务业者要如何对冲他们的风险了。”

抵押支持证券(MBS)的投资人是透过卖出美国公债为投资部位对冲避险。当美债收益率上升时，房屋拥有者迅速偿还抵押贷款的能力下降，投资人必须透过卖出更多美国公债，以进一步对冲部位。分析师担心，一旦美债收益率达到2.25-2.30%，这种对冲操作将涌现。

美国财政部今日稍晚发行三年期公债，周三发行10年期公债，周四发行30年期公债。

五年期美债收益率 上涨4.4个基点，至1.17%，两年期公债收益率 上扬1.2个基点，至0.33%。(完)

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