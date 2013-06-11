国际油市：亚洲燃料油裂解价差持稳在近一个月低点，油价下跌令成本降低

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透新加坡6月11日 - 亚洲燃料油裂解价差周二持稳在近一个月低点，此前原油价格走跌，令炼油原料成本下降，并有助炼厂遏阻损失。
燃料油裂解价差周二缩窄0.09美元至每桶负6.29美元，裂解价差5月22日曾触及负6.57美元。裂解价差是炼厂每加工一桶原油的获利或损失。
但和2月中接近负12美元的今年低点相比，炼制燃料油的损失已近减半。2月中时，中东地缘政治危机恶化的疑虑令原油价格触及今年高位。
用于衡量燃料油裂解价差的指标--迪拜原油价格已从2月触及的高点回落约12%。
现货交易方面，计完成三笔180-cst燃料油现货交易。交易商表示，BP买进两船各2万吨的船货；卖方包括Gunvor和壳牌。
380-cst燃料油无成交交易回报。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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