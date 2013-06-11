国际油市：亚洲燃料油裂解价差持稳在近一个月低点，油价下跌令成本降低

路透新加坡6月11日 - 亚洲燃料油裂解价差周二持稳在近一个月低点，此前原油价格走跌，令炼油原料成本下降，并有助炼厂遏阻损失。

燃料油裂解价差周二缩窄0.09美元至每桶负6.29美元，裂解价差5月22日曾触及负6.57美元。裂解价差是炼厂每加工一桶原油的获利或损失。

但和2月中接近负12美元的今年低点相比，炼制燃料油的损失已近减半。2月中时，中东地缘政治危机恶化的疑虑令原油价格触及今年高位。

用于衡量燃料油裂解价差的指标--迪拜原油价格已从2月触及的高点回落约12%。

现货交易方面，计完成三笔180-cst燃料油现货交易。交易商表示，BP买进两船各2万吨的船货；卖方包括Gunvor和壳牌。

380-cst燃料油无成交交易回报。(完)

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