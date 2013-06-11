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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 20:19 BJT

亚洲橡胶：6月11日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价：

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

6月 243.1 64 -- --

7月 245.8 36 240.8 11

8月 246.3 89 241.7 8

9月 246.0 203 241.2 38

10月 246.7 482 242.5 193

11月　 248.6 4705 244.0 1377

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍; 审校 李婷仪)

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