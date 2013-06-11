国际油市：亚洲石脑油市况疲弱，供应充裕令市场承压

路透新加坡6月11日 - 亚洲石脑油价格周二跌至六个交易日低点每吨866美元；石脑油裂解价差则连续五日下跌，降到三周半低点每吨89.68美元，因供应充裕令市场承压。

亚洲主要石脑油买家台塑石化的年产293万吨裂解装置继续维持约90%的较低开工率，但对卖方无甚帮助。

台塑石化4月降低开工率，这种情况将持续整个6月。

“现在许多即期船货都在市场上竭力寻求买主，”新加坡一交易员说。

疲弱的市况反映在最新的现货交易上。Lotte Chemical买进7.5万吨7月下半月交货石脑油，成本加运费(C&F)较日本报价每吨升水约3.50-4.00美元，这是韩国约10个月来的最低升水。

亚洲汽油裂解价差则来到每桶12.69美元的略逾三个月最高水准，因印度大量进口，试图补足炼厂停工和维修导致的供应缺口，这个因素持续支撑市场。(完)

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