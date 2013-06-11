国际油市：亚洲石脑油市况疲弱，供应充裕令市场承压

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透新加坡6月11日 - 亚洲石脑油价格周二跌至六个交易日低点每吨866美元；石脑油裂解价差则连续五日下跌，降到三周半低点每吨89.68美元，因供应充裕令市场承压。
亚洲主要石脑油买家台塑石化的年产293万吨裂解装置继续维持约90%的较低开工率，但对卖方无甚帮助。
台塑石化4月降低开工率，这种情况将持续整个6月。
“现在许多即期船货都在市场上竭力寻求买主，”新加坡一交易员说。
疲弱的市况反映在最新的现货交易上。Lotte Chemical买进7.5万吨7月下半月交货石脑油，成本加运费(C&F)较日本报价每吨升水约3.50-4.00美元，这是韩国约10个月来的最低升水。
亚洲汽油裂解价差则来到每桶12.69美元的略逾三个月最高水准，因印度大量进口，试图补足炼厂停工和维修导致的供应缺口，这个因素持续支撑市场。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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