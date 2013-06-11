国际油市：亚洲柴油裂解价差上扬，预期中东需求将劲升

路透新加坡6月11日 - 亚洲柴油裂解价差周二触及每桶约17美元的三日高点，市场预期中东地区的需求将造成后续供给紧俏，协助市场扳回上日的部分跌幅。

但交易商表示，今日的2.8%升幅不算大，后续供给趋紧，并不代表供应短缺。

“我的看法是，虽然各地有一些炼厂降低运转，影响了供给，但市场上仍有充沛船货，”新加坡一交易商称。

台湾中油因为炼油利润疲软，较早前已降低运转，台塑石化因为一座原油及汽油处理装置进行检修，旗下每日54万桶产能的炼厂维持70%以下运转率。

中东的柴油需求料将劲升，因伊斯兰教斋戒月通常会带动强劲买气。今年伊斯兰教斋戒月在7月。

新加坡现货市场争夺船货的情况更为明显，求售的船货不到五笔，而求购的数量共达17笔。

维多在现货市场卖出两笔15万桶500ppm柴油，7月1-5日由Tanjung Bin装运。

一笔卖给BP，每桶升水1.20美元，另一笔卖给兴隆，每桶升水0.80美元。(完)

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