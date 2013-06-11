国际油市：亚洲柴油裂解价差上扬，预期中东需求将劲升

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透新加坡6月11日 - 亚洲柴油裂解价差周二触及每桶约17美元的三日高点，市场预期中东地区的需求将造成后续供给紧俏，协助市场扳回上日的部分跌幅。
但交易商表示，今日的2.8%升幅不算大，后续供给趋紧，并不代表供应短缺。
“我的看法是，虽然各地有一些炼厂降低运转，影响了供给，但市场上仍有充沛船货，”新加坡一交易商称。
台湾中油因为炼油利润疲软，较早前已降低运转，台塑石化因为一座原油及汽油处理装置进行检修，旗下每日54万桶产能的炼厂维持70%以下运转率。
中东的柴油需求料将劲升，因伊斯兰教斋戒月通常会带动强劲买气。今年伊斯兰教斋戒月在7月。
新加坡现货市场争夺船货的情况更为明显，求售的船货不到五笔，而求购的数量共达17笔。
维多在现货市场卖出两笔15万桶500ppm柴油，7月1-5日由Tanjung Bin装运。
一笔卖给BP，每桶升水1.20美元，另一笔卖给兴隆，每桶升水0.80美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)