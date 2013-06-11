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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 21:47 BJT

美国股市：盘初下跌，投资人对日本央行会议结果失望

路透纽约6月11日 - 美国股市周二盘初下跌，此前日本央行会议结果并未祭出新措施来稳定日本债市，令美国投资人感到失望，他们目前也正试图研判美国联邦储备理事会(FED)的政策走向。

道琼工业指数 盘初下跌79.13点或0.52%，至15,159.46点。标准普尔500指数 下跌10.18点或0.62%，至1,632.63点。Nasdaq指数 下跌39.58点或1.14%，至3,434.18点。(完)

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