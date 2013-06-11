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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 21:53 BJT

美国热股：软银面临Dish Network竞争，上调Sprint Nextel收购价

路透6月11日 - 日本软银周二表示，已与Sprint Nextel 达成一致，将其对后者的收购出价从201亿美元提高至216亿美元。软银的价格面临着Dish Network 255亿美元竞争出价的挑战。

Sprint Nextel周二盘初劲扬2.23%，报7.34美元；Dish Network微涨0.14美元，报39.00美元。(完)

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