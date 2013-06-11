表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.040%，投标倍数为4.63

日本个股：东芝向债权银行请求新贷款，以芯片业务股权作抵押-消息
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
路透华盛顿6月11日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.040 中值 0.035 低值 0.020 投资 0.041
价格/得标 价格 99.996889 高值得标比率 45.74% 投标倍数 4.63 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,151,200 总投标 138,849,131,200 竞争性投标得标 29,730,280,000 非竞争性投标得标 269,871,200 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/06/13 到期日 2013/07/11 CUSIP码 912796AS8
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 李军)
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。