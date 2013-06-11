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债券 | 2013年 6月 11日 星期二 23:33 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.040%，投标倍数为4.63

路透华盛顿6月11日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.040 中值 0.035 低值 0.020 投资 0.041

价格/得标 价格 99.996889 高值得标比率 45.74% 投标倍数 4.63 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,151,200 总投标 138,849,131,200 竞争性投标得标 29,730,280,000 非竞争性投标得标 269,871,200 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/06/13 到期日 2013/07/11 CUSIP码 912796AS8

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校　李军)

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