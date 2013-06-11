表格：美国财政部标售三年期公债得标利率为0.581%，投标倍数为2.95

标题新闻：美国总统特朗普称计划对多德-弗兰克法案进行“非常重大简化”，让银行贷款变得更易
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路透华盛顿6月11日 - 美国财政部称，其三年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.581 中值 0.560 低值 0.486
价格 99.759878 高值得标比率 58.56% 投标倍数 2.95 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,000,097,300 总投标 94,261,217,300 竞争性投标得标 31,869,780,000 非竞争性投标得标 30,317,300 FED附加 0 一级交易商投标 70,071,000,000 一级交易商得标 18,625,336,000 直接投标 12,466,000,000 直接得标 2,687,000,000 间接投标 11,593,900,000 间接得标 10,557,444,000 发行细节 发行日 2013/06/17 到期日 2016/06/15 CUSIP码 912828VG2 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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(更正：特斯拉市值为527“亿”美元) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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