日韩经济指标预测--6月12日-6月19日****

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 6月10日当周 6月12日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货供额(较上年同期) 4月 -- +7.1% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超11,725 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,911 6月13日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 韩国央行公布利率决定 6月 2.50% 2.50% 6月14日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国贸易收支(亿美元) 5月修正值 -- 60.3 出口(较上年同期) +3.2% 进口(较上年同期) -4.8% 6月17日当周 6月17日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 5月 -- -2.8% (较上月) -0.3% 6月18日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 日本工业生产(较前月) 4月修正值 -- +1.7% 日本产能利用指数(较前月) -- -0.8% 2350 日本贸易收支(亿日圆) 5月 -- 逆差3,624 出口(较上年同期) -- +1.1% 进口(较上年同期) -- +5.5% 6月19日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 6月 -- 负13 (完)
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)