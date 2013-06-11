全球外汇市场6月12日主要消息

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
(除特别说明外，均为GMT时间)
6月11日(二)
2350 - 日本5月企业物价指数
2350 - 日本4月机械订单
6月12日(三)
0130 - 澳洲6月消费者信心指数
0530 - 法国第一季非农就业岗位
0600 - 德国5月消费者物价指数(CPI)终值
0645 - 法国4月经常帐
0645 - 法国5月CPI终值
0800 - 意大利5月CPI和消费者物价调和指数(HICP)终值
0830 - 英国4月失业率
0830 - 英国截至4月的三个月平均每周薪资所得
0900 - 欧元区4月工业生产
0900 - 英国央行执行董事费希尔发表讲话
1000 - 瑞典央行总裁英韦斯发表讲话
1100 - 美国一周抵押贷款指数
1800 - 美国5月联邦预算
2100 - 新西兰央行利率决定
2350 - 日本一周资本流动数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 白云)
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