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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 06:22 BJT

全球外汇市场6月12日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月11日(二)

2350 - 日本5月企业物价指数

2350 - 日本4月机械订单

6月12日(三)

0130 - 澳洲6月消费者信心指数

0530 - 法国第一季非农就业岗位

0600 - 德国5月消费者物价指数(CPI)终值

0645 - 法国4月经常帐

0645 - 法国5月CPI终值

0800 - 意大利5月CPI和消费者物价调和指数(HICP)终值

0830 - 英国4月失业率

0830 - 英国截至4月的三个月平均每周薪资所得

0900 - 欧元区4月工业生产

0900 - 英国央行执行董事费希尔发表讲话

1000 - 瑞典央行总裁英韦斯发表讲话

1100 - 美国一周抵押贷款指数

1800 - 美国5月联邦预算

2100 - 新西兰央行利率决定

2350 - 日本一周资本流动数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 白云)

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