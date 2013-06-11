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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 06:41 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月11日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新   
 收盘价：                                                
                                                                 
 公司名       股票代码      收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                             
 中国                                                    
 新浪                         57.68     -2.07     -3.46   1418563
 搜狐                         64.58     -1.79     -2.70    516118
 网易                         62.75     -1.19     -1.86    381203
 百度                         99.43     -3.56     -3.46   3502535
 亚信科技                     11.68     -0.01     -0.09    208217
                                                                 
 台湾                                                    
 台湾积体电                   18.52     -0.29     -1.54    951387
 路                                                      
 联电                          2.18     -0.01     -0.46    307268
 日月光                        4.13     -0.03     -0.72    104106
 硅品精密                      5.76     -0.04     -0.69    374357
 和信超媒体                    1.00     +0.01     +1.01     78459
 友达                          4.19     +0.04     +0.96    199545
 中华电信                     31.95     +0.12     +0.38     53706
 台湾国际航                   34.35     -0.55     -1.58   1047199
 电                                                      
                                                                 
 香港                                                    
 中国移动                     50.72     -0.23     -0.45    105160
 中国联通                     13.40     +0.03     +0.22     86666
 中国电信                     47.00     +0.10     +0.21     20838
 中芯国际                      3.98     +0.02     +0.51     55034
 电讯盈科                      0.00     +0.00     +0.00         0
 
(完)
    
      
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    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (整理 徐文焰)

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